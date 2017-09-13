Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования

Для выполнения своих функций – спасения жизней и здоровья пациентов, медицинские учреждения комплектуются специализированной мебелью. Наиболее востребована мебель медицинская металлическая: она отличается повышенной прочностью, долговечностью, ее легко дезинфицировать.

Самой популярной мебелью, которая требуется больницам, лечебным учреждениям, считаются кушетки и столы массажные. Эта категория мебели должна быть не только прочной и долговечной, но и соответствовать критерию комфорта. Должна быть предусмотрена удобная система регулировки высоты и прочих параметров, чтобы быстро подогнать кушетку под параметры пациента.

Столики, стойки – оборудование, использующееся во всех кабинетах медицинского учреждения, упрощает работу врачей и медперсонала. На столиках из нержавеющей стали располагаются расходные материалы, инструменты и лекарства. Обязательно наличие нескольких полок, ограждения, удобных ручек и колесиков – для простоты перемещения. На стойках размещаются приборы, оборудование, в ней обязательно предусматриваются разборной каркас, ящики, полки, с возможностью изменения расстояния между ними.

Стулья и банкетки устанавливаются в коридорах и непосредственно кабинетах для приема посетителей. Основной критерий этой мебели – прочность каркаса и покрытия, чтобы оно длительное время сохраняло первоначальный вид. Банкетки оснащаются рычагом для регулировки высоты, чтобы пациентам было удобно на приеме у доктора.

Организация пространства в медицинском учреждении

Обязательный атрибут любого медицинского кабинета, лаборатории – шкафы для хранения медикаментов, расходных материалов, инструментов. Шкафы могут оснащаться полками в разном количестве, отделениями с сейфовым замком.

Ширмы и штативы используются в манипуляционных, для комфортного осмотра пациентов. Особенно востребованы ширмы в отделениях, где в одном кабинете прием ведут два доктора. Купить штатив необходимо для отделений, где проводятся постоянные вливания лекарственных растворов. Такие изделия обязательно изготавливается из прочного сплава, их можно легко дезинфицировать. Для устойчивости в штативе предусмотрено пятилучевое основание, телескопическая стойка. Устанавливать бутылки или подвешивать пакеты с лекарствами можно на стойку и кронштейн.

Для полноценной работы докторов и медицинского персонала требуются специальные аксессуары – подставка для таза или бикс, корзинки на штатив для флаконов с лекарствами.

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