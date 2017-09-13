На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты

По традиции, на праздновании Дня города чествовали славянцев, отличившихся на ниве трудовых достижений и общественной деятельности. Состоялась церемония в рамках вечерней программы. Награды вручал городской голова Вадим Лях.

Прежде всего, мэр поздравил горожан с праздником, отметив, что в Славянске живут самые трудолюбивые и общительные люди. «Давайте все вместе делать наш город краше, чище, уютнее», - обратился к собравшимся градоначальник и пожелал им счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях.

Первым приветствовали новоиспеченного почетного гражданина — заместителя начальника Северско-Донецкого БУВРа Виктора Антоненко. Звание ему было присвоено за личный весомый вклад в сохранение, рациональное использование и восстановление водных ресурсов Восточной Украины, плодотворную краеведческую деятельность и активное патриотическое и экологическое воспитание молодежи Славянска. Вадим Лях вручил Виктору Антоненко удостоверение, нагрудный знак и парадную ленту. В ответной речи почетный гражданин поблагодарил всех за оказанную честь и высокую оценку его трудового вклада в развитие родного края и украинского государства. «Я люблю свой город, свое родное отечество, его красоту и природные богатства. И все, что я делаю — ради того, чтобы наш родной Славянск был самым красивым городом, а Северский Донец — самым любимым местом отдыха», - отметил он. Пользуясь случаем, Виктор Антоненко пригласил всех горожан на ежегодный экологический фестиваль - День Северского Донца, который стартует в 11:00 в центральном парке в субботу, 23 сентября.

Далее по программе значилось вручение почетных грамот Славянского горсовета. В общей сложности, ими были отмечены 27 человек.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и другие заслуги награды получили председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев, депутаты Славянского горсовета Виктор Кисиль и Сергей Кушнарев, начальник штаба воинской части 3035 Нацгвардии Украины Николай Волосков, участковый офицер Славянского отдела полиции Александр Лисинский, прокурор Славянской городской прокуратуры Олеся Граневская, командир отделения ПГПЧ №38 Владимир Пивень, полицейский 1-й роты батальона Управления патрульной полиции в Славянске и Краматорске Дмитрий Кальянов, старший солдат отделения связи Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка Марина Плосконос.

Кроме того, грамоты были вручены директору терцентра социального обслуживания Татьяне Степановой, начальнику Славянского троллейбусного управления Сергею Иванченко, главному редактору телекомпании «С-плюс» Наталье Поповой, координатору Молодежного центра «Happy Hub» Денису Рацлаву, методисту ЦКиОС Татьяне Костиной, директору творческого центра «Анастасия» Анастасии Петренко, а также руководителям студий - Ольге Новиковой и Диане Андриян.

За заслуги на социальном поприще награды получили руководитель ОО «Наша допомога» Михаил Карелин, председатель правления Донецкой областной организации «Перемога» Виталий Милицин, заместитель главврача Центра первичной медико-санитарной помощи Людмила Гребенюк.

За весомый вклад в реализацию проекта по восстановлению парка «Шелковичный» были награждены предприниматель Иван Маркевич, волонтер Антон Оборозный и руководитель ОО «Город-сад» Евгения Кулеба.

За активное участие в общественной деятельности по оказанию социальных услуг вынужденным переселенцам и семьям, пострадавшим в результате АТО, была отмечена директор ЦСССДМ Вера Павлова.

И, наконец, за плодотворное сотрудничество с городским советом и личный вклад в социально-экономическое развитие города грамоты получили директор кондитерской фабрики «Valencia» Виктория Садыкова, предприниматели Игорь Жидков и Марина Холявка.

Вне основных номинаций был отмечен солист славянской рок-группы «Смолова гелерея» Эдуард Смоляков. Вадим Лях поздравил музыканта с творческими успехами и вручил сертификат на приобретение музыкальной аппаратуры.

По окончании официальной части вниманию собравшихся на площади была представлена развлекательная программа от «Классного радио» и выступления маэстро шансона. Завершился праздничный вечер дискотекой от ночного клуба «Голливуд».