На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта

|13 сентября 2017
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На следующий день после празднования Дня города Славянск отметил еще один праздник - День физической культуры и спорта. Приуроченная к этому событию программа началась на центральной площади в воскресенье, 10 сентября, в 15:00.
Первым ее пунктом стало чествование и награждение лучших спортсменов города, добившихся высоких показателей на соревнованиях высокого уровня - вплоть до международного. Вместе со спортсменами поздравления принимали их тренеры, под руководством которых ребята совершенствовали свое мастерство.
Далее последовали показательные выступления спортивных секций, клубов и других коммунальных и общественных учреждений Славянска, где куются чемпионские кадры. В силу объективных причин, участие в празднике приняли не все объединения, тем не менее выступление получилось очень зрелищным и собрало перед сценой более сотни зрителей. Как объяснил начальник отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко, такой формат праздника позволяет родителям детей и подростков определиться с выбором секции для своего ребенка, дает возможность познакомиться с тренером и воочию увидеть результаты его работы.
В этот день на Соборной площади действительно можно было наблюдать большое разнообразие видов спорта. Пока на сцене выступали борцы, боксеры, каратисты, рукопашники, гимнасты, воспитанники студий спортивного танца и многие другие, вокруг нее расположились несколько дополнительных локаций. Туристический клуб "Тор", к примеру, обучал заинтересовавшихся азам пешеходного туризма, центр "Happy Hub" проводил "Веселые старты", а спортивный авиатехнический клуб "Чайка" удивлял славянцев и гостей города запуском собственноручно изготовленных моделей, с которыми ребята взяли немало призов на рейтинговых соревнованиях.
Примерно с 17:00 внимание публики переключилось на соревнования по "народному жиму", проходившие на отдельно подготовленной площадке. По правилам турнира участник должен был из положения лежа максимальное количество раз выжать снаряд, весящий столько же, сколько и сам спортсмен. Для девушек норма уменьшалась вдвое. Попробовать свои силы приглашались все желающие, однако на победный кубок рассчитывать могли, разумеется, лишь самые тренированные. Впрочем, здесь царил олимпийский принцип, и соревновались горожане не за титул, а для поднятия настроения и популяризации здорового образа жизни.
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Комментарии к статье «На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта»
На следующий день после празднования Дня города Славянск отметил еще один праздник - День физической культуры и спорта. Приуроченная к этому событию программа началась на центральной площади в воскресенье, 10 сентября, в 15:00.