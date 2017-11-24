Работников социальной сферы поздравили с профессиональным праздником

Накануне профессионального праздника, 3 ноября, в Славянске чествовали работников социальной сферы. В этот день в большом зале славянского исполкома собрались представители всех государственных структур, которые работают с незащищенными слоями населения — пенсионерами, инвалидами, людьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях, и другими.

«Ваша работа полна гуманизма, милосердия, тепла. Все вы неравнодушны к человеческим проблемам, всегда открыты для общения с теми, кто нуждается в помощи», - подчеркнула ведущая мероприятия Марина Олейник.

Собравшихся поздравили городской голова Вадим Лях, заммэра Виктор Воропаев, глава правления Донецкой областной организации «Допомога» Виталий Милицин.

Коллективы учреждений, которые занимаются социальной работой, получили благодарности от имени Славянского городского совета. Награды вручили руководителям: Славянского отделения Фонда социального страхования Ольге Сидорович, управления Пенсионного фонда Елене Литвиненко, управления соцзащиты населения Елене Алехиной, терцентра соцобслуживания Татьяне Степановой, Центра учета бездомных Наталье Жуковой, Центра социальной реабилитации детей-инвалидов Алле Дорофеевой, службы по делам детей Елене Соколовой, Центра соцслужб для семьи, детей и молодежи Вере Павловой, Центра социально-психологической реабилитации детей Татьяне Профатило и Центра занятости Ольге Рыбальченко.

Свои выступления виновникам торжества подарили воспитанники Школы искусств и творческих коллективов города.