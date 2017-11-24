Центру соцслужб прибавится работы

|14 ноября 2017
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Сотрудникам Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи вменяют дополнительные функции. Теперь, кроме всего прочего, в их обязанности будет входить создание так называемых патронатных семей.
Директор ЦСССДМ Вера Павлова объяснила, что патронатная семья — это временное «убежище», куда ребенка помещают после того, как служба по делам детей забирает его от неблагополучных родителей. Такие семьи создаются в качестве альтернативы интернатам либо центрам реабилитации.
За содержание ребенка временные родители будут получать от государства ежемесячную плату, а также смогут оформить страховой стаж. Обязательным условием является наличие у них опыта воспитания детей. Также существует возрастной ценз: опекунам должно быть 35-45 лет. (Для справки: сейчас детей-сирот и лишенных родительской опеки устраивают либо в приемные семьи, либо в детские дома семейного типа.)
Как будет выглядеть создание патронатных семей на практике, сколько им будут платить и так далее - ответов на эти вопросы еще нет, поскольку такая форма работы в Донецкой области только начинает внедряться.
Еще одним новшеством в работе Центра станет обеспечение опеки над детьми, которые находятся в интернатах. «Если ребенок не имеет опекуна, и его роль выполняет интернатное учреждение, мы должны найти человека, который станет приходить к нему и будет его наставником», - объяснила Вера Павлова, уточнив, что оплачивать такие услуги не планируется.
Кроме того, в задачу ЦСССДМ войдет создание планов реабилитации для пострадавших от торговли людьми. По словам директор Центра, эта тема в нынешнее время весьма актуальна. Пока что работа в данном направлении ограничивается профилактикой, а именно: проведением бесед в учебных заведениях на тему того, как не стать жертвой современной работорговли.
Проект решения о предоставлении Центру новых функций путем внесения соответствующих изменений в Положение об учреждении рассмотрят на пленарном заседании очередной сессии горсовета.
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Сотрудникам Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи вменяют дополнительные функции. Теперь, кроме всего прочего, в их обязанности будет входить создание так называемых патронатных семей.