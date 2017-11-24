Авдеевке нужна помощь

С просьбой о поддержке на аппаратном совещании 14 ноября выступил тамошний житель, депутат Ясиноватского районного совета Сергей Чирин. Славянск стал одним из городов Донецкой области, к руководству, предпринимателям и жителям которых он обратился.

По словам Сергея Чирина, Авдеевка до сих пор не отапливается. «Не поставляется уголь, не поставляются дрова. Газа нет», - рассказал он. По его словам, строительство подводящего газопровода может быть закончено, в лучшем случае, к концу нынешнего года. До этого времени шести тысячам частных домовладений грозит мрачная перспектива оставаться без тепла.

«Люди получить уголь не могут, только спекулятивная цена. Дрова взять в лесу не могут, все простреливается и заминировано. Местная власть бездействует, проголосовано недоверие, мы обращаемся в суды. Нет ни одной постоянно работающей гуманитарной миссии», - подчеркнул он.

По словам Сергея Чирина, в городе налицо гуманитарная катастрофа, которая замалчивается и никоим образом не решается.

Кроме топлива — угля, дров, брикет — жителям Авдеевки необходимы теплые вещи и медикаменты (в первую очередь, против простуды и сердечно-сосудистых заболеваний). Всех, кто готов чем-либо помочь попавшим в беду соотечественникам, Сергей Чирин просит обращаться лично к нему по телефону (066) 717-85-70.