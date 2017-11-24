На базе «Теплицы» прошел мини-форум активистов уличной культуры «Idea Space»

|16 ноября 2017
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С 20 октября по 20 ноября команда харьковских активистов – представителей объединения «Street culture» проводит в городах Донецкой области серию лекций и практических занятий по развитию уличной культуры. В Славянске спикеры работали два дня – 11 и 12 ноября.
Общение с местной публикой началось с демонстрации фильма, рассказывающего о популярных в Харькове видах уличной культуры. О том, как представители разных направлений объединились, чтобы сообща развивать эту сферу, организовывать новые события и фестивали, строить площадки для занятий своим увлечением, взаимодействовать с органами местной власти и внешними партнерами. Своеобразным знаменателем многолетней деятельности стал международный форум «Idea Space», состоявшийся в прошлом году в Харькове. На него съехались представители субкультуры со всей Украины и зарубежья.
Аналогичное мероприятие планируется провести и в нынешнем году. Но перед этим организаторы решили провести цикл мини-форумов по Донбассу, чтобы выявить здесь самых активных представителей уличной культуры и вывести их из изолированного пространства. Забегая наперед, отметим, что на форуме в Харькове от Славянска тоже будут представители. Можно надеяться, что полученные на форуме знания и знакомства помогут им обрести уверенность в собственных силах и опыт в реализации задуманных идей. К сожалению, число заинтересовавшихся темой горожан, в целом, оказалось весьма незначительным.
Рассказывая о своей работе, харьковчане признались, что начинали заниматься своим хобби много лет назад, когда восприятие субкультуры в обществе было неоднозначным. На «неформалов» показывали пальцем, а чиновники категорически отказывались воспринимать их проекты всерьез. Ситуация вынудила ребят взять дело в свои руки – они начали создавать общественные организации и зрелищные события, которые привлекли к уличной культуре внимание публики. Кстати, именно харьковчане стали первыми брать деньги за вход на фестивали, конкурсы и «батлы». Сначала им ставили это в укор, что, впрочем, никак не сказывалось на посещаемости. Так уличная культура стала в Харькове, как и во всем цивилизованном мире, самоокупаемой.
После прошлогоднего форума примеру харьковчан последовали и в других городах Украины. Популяризация уличной культуры там выросла в разы, что не могло не отразиться на ее уровне.
Делясь с начинающими активистами своим опытом, приехавшие в Славянск спикеры озвучивали практические советы, как «продвигать» свои идеи на муниципальном уровне, и подтверждали тезисы конкретными аргументами. Сейчас, к примеру, «Street culture» вполне эффективно взаимодействует с Харьковским горсоветом и даже входит в состав городского молодежного совета. Хотя инертность чиновников, признаются они, преодолеть было очень нелегко. Пришлось доказывать, привлекать к себе внимание, учиться правильно формулировать идею и объяснять эффект от ее воплощения.
Не раз во время презентаций звучала мысль о том, что уличная культура – это часть культуры общегосударственной и общемировой. Недаром некоторые ее направления уже включены в олимпийскую программу. Учитывая, что мода на всевозможные виды уличного творчества и спорта с каждым годом только укрепляется, именно сейчас можно делать эту сферу массовой – в культурном и коммерческом аспектах.
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Комментарии к статье «На базе «Теплицы» прошел мини-форум активистов уличной культуры «Idea Space»»
С 20 октября по 20 ноября команда харьковских активистов – представителей объединения «Street culture» проводит в городах Донецкой области серию лекций и практических занятий по развитию уличной культуры. В Славянске спикеры работали два дня – 11 и 12 ноября.