Педагогов приглашают осваивать методику скаутского движения

|16 ноября 2017
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В центральной городской библиотеке 14 ноября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между всеукраинской организацией "Пласт" и отделами образования Славянского исполкома и Славянской райгосадминистрации.
Мероприятие, на которое пригласили заместителей директоров школ города и района, было посвящено инициативе областной организации "Пласт". Предлагаемый скаутами проект называется "Пласт - большая игра, начинаем". Его суть заключается в том, чтобы перенять опыт регионов, в которых скаутское движение переросло от волонтерского формата до статуса штатной структуры в общеобразовательной системе. Позитивные примеры уже есть в Ровенской области, где при школах и внешкольных образовательных учреждениях образовались скаутские кружки. Теперь такую же модель предлагается интегрировать в Славянске. Тем более, что движение "Пласт" - явление для города не новое, первая организация появилась здесь в конце 1990-х годов.
Как рассказала одна из экс-руководителей городской ячейки "Пласта" Марина Шелудешева, в восточноукраинских областях развивать скаутинг было непросто. Отчасти, в силу того, что здешним жителям бывшие идеологи подспудно прививали стереотип о "Пласте" как об экстремистской националистической организации. На самом деле задачи движения шире - формировать всесторонне развитую личность, а национально-патриотическое воспитание является лишь одной из дисциплин. Правда, фундаментальных. В целом, все совпадает с задачами, которые призваны решать педагоги - вырастить полноценного гражданина.
Отличие скаутинга от общеобразовательной системы в том, что методика преподавания здесь построена на игре. Как это работает на практике, учителя из Славянска и Славянского района смогут узнать на двухдневном тренинге, который готовы организовать на своей территории коллеги из Ровенской области. По словам активиста движения "Пласт" Вадима Овчаренко, на данном этапе проекта планируется набрать две группы по 25 человек, готовых заняться кружковой работой. Расходы на поездку и обучение берут на себя, в знак доброй воли, ровенчане. Формирование групп будет проходить в ходе презентаций, с которыми активисты "Пласта" собираются побывать в школах города и района.
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• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
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В центральной городской библиотеке 14 ноября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между всеукраинской организацией "Пласт" и отделами образования Славянского исполкома и Славянской райгосадминистрации.