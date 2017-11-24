Славянских работников культуры поздравили с профессиональным праздником

Люди творческой работы

Приятно видеть, что сфера культуры постепенно уходит от советских форматов празднования – с высокими трибунами и пафосными речами. Вместо привычного концерта творческих коллективов, работникам культуры предложили рассказать о том, чем они занимались на протяжении уходящего года. Свои короткие презентации предложили аудитории руководители Центра культуры и окружающей среды, парка культуры и отдыха, школы искусств, публичной системы библиотек и городского краеведческого музея. Выступления обобщила в своей речи начальник отдела культуры Марина Олейник, которая поздравила присутствующих и отсутствующих работников творческой сферы с профессиональным праздником.

К слову, о профессии. По официальной информации, в перечисленных выше учреждениях бюджетной сферы трудятся сейчас 250 работников, хотя этим количеством список профессионалов, конечно, не ограничивается. К нему можно также отнести художников, музыкантов, хореографов, мастеров-ремесленников, которые зарабатывают искусством самостоятельно.

Еще шире круг людей, производящих культурные ценности не для коммерческих целей, а из творческой потребности. Не говоря уже о многочисленных представителях андеграунда, работающих вне публичного пространства.

Одним словом, точно сказать, сколько в Славянске сегодня проживает представителей культурной сферы, не возьмется никто.

Развитие культуры

На проходившем в библиотеке мероприятии, помимо вручения грамот и цветов, шла речь о состоянии дел в городской сфере культуры. По словам Марины Олейник, в этом году депутатский корпус отнесся к культуре не по «остаточному принципу», а профинансировал сумму, достаточную не только для своевременной выплаты работникам зарплаты, но и для многих запланированных мероприятий.

По информации начальника отдела, уже подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт трех объектов – центральной библиотеки, Центра культуры и окружающей среды, школы искусств. Реализация этих проектов, впрочем, требует отдельного финансирования. В то же время, в городе за минувший год были воплощены общественные проекты, организаторы которых обошлись без городской казны.

Перечисление бюджетных и внебюджетных культурных событий, проходивших в Славянске в 2017-м заняло бы слишком много места – большинство из них журналисты «ТВ плюс» описывали на страницах газеты. Растущее количество таких событий – признак, безусловно, позитивный. Ведь каждое из них ведет к формированию культурных, а через них - и моральных ценностей общества.