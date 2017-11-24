Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут

В последние годы набирает популярность такая финансовая услуга как срочные микрозаймы онлайн. Реальная возможность быстро, не выходя из дома, получить необходимую денежную сумму под определенный процент становится привлекательной для многих украинских граждан.

Одним из таких сервисов является MoneyVeo https://moneyveo.ua/. Данный сервис будет полезен тем клиентам, когда нужно одолжить небольшую сумму на короткий срок - до 30 дней.

MoneyVeo можно рассматривать как альтернативу традиционному ломбарду, с отличием в том, что здесь Вам не требуется ничего закладывать в качестве залога.

Данным сервисом можно воспользоваться любому совершеннолетнему гражданину Украины (возрастом от 18 лет), который не имеет просрочек и неплатежей по текущим кредитам, т.е. клиент не должен находиться в черном списке Украинского Бюро Кредитных Историй.

Если Вы впервые заказываете кредит в MoneyVeo, то максимальная сумма к выдаче будет не более 3500 грн. Ждя новых клиентов действует постоянное предложение - ставка на первый онлайн кредит всего под 0,01% в день. Для постоянных клиентом предусмотрено участие в программе лояльности, по которой можно получить скидку на процентную ставку по кредиту.

Следует обратить внимание на важные детали, такие как минимальный срок кредитования составляет 1 день. Максимальный срок - 30 дней. При этом по желанию клиента возможно продление кредитного договора.

Что касается процентной ставки, то в сервисе ее сумма вполне отвечает рыночным реалиям и пребывает на весьма приемлемом уровне.

Погасить кредит доступно разными методами, среди них:

Погашение посредством мобильных терминалов: iBox, EasyPay, 24nonStop либо City24;

Погашение посредством банковского перевода по реквизитам, что указаны в договоре;

Погашение платежной картой через личный кабинет.

В случае несоблюдения клиентом сроков погашения займа или других нарушений обязательств по договору процентная ставка будет увеличена до 3% в день. Также клиент может продлевать срок пользования кредитом неограниченное число раз, оформив процедуру пролонгации. Максимальный срок одной пролонгации – 30 дней.

Отметим, в MoneyVeo можно получить кредит без справки о доходах. Это будет особенно удобно для тех, кто трудоустроен неофициально, а также не может документально подтвердить свой уровень дохода. Таким образом, благодаря MoneyVeo многие украинские граждане имеют возможность успешно справиться с личными материальными сложностями, при этом не выпрашивая деньги у родственников и друзей.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что когда нужны деньги очень быстро и при этом хочется избежать неприятных бюрократических процедур, без сомнения нужно обращаться в MoneyVeo.