Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам

Заммэра Юрий Подлесный объявил ее в связи с трагической кончиной славянского поэта, журналиста и общественного деятеля Александра Романько. Собравшиеся почтили память покойного вставанием.

Затем перешли к моментам позитивным. В преддверии международного Дня инвалидов городской голова Вадим Лях вручил почетные грамоты Славянского горсовета членам городского Комитета доступности лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Награды были вручены по случаю 10-летия со дня создания организации.

Также поздравления принимали славянская спортсменка София Дарчук и ее тренер Дмитрий Игнатенко. София стала чемпионкой на открытом Кубке Украины по дзюдо среди мужчин и женщин. Он проходил 14 и 15 ноября в Сумах, в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 19 областей Украины.

В завершение торжественной части мэр вручил удостоверения «Мастер спорта Украины международного класса» по боевому самбо Сергею Боговичу и Владиславу Шульге. Звание бойцам присвоено по результатам выступления на Чемпионате Европы по боевому самбо, который проходил летом в Хорватии и где славянские спортсмены стали серебряными призерами. Поздравил мэр и их тренеров - Андрея Безуглого и Сергея Богуша.