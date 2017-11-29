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Фотофакт

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Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам

Антон Скворцов
29 ноября 2017 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Новоиспеченные мастера спорта Украины международного класса по боевому самбо (справа налево) Владислав Шульга и Сергей Богович, а также их тренер Андрей Безуглый.

Аппаратное совещание 28 ноября началось на минорной ноте - с минуты молчания.

Заммэра Юрий Подлесный объявил ее в связи с трагической кончиной славянского поэта, журналиста и общественного деятеля Александра Романько. Собравшиеся почтили память покойного вставанием. 

Затем перешли к моментам позитивным. В преддверии международного Дня инвалидов городской голова Вадим Лях вручил почетные грамоты Славянского горсовета членам городского Комитета доступности лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Награды были вручены по случаю 10-летия со дня создания организации. 

Также поздравления принимали славянская спортсменка София Дарчук и ее тренер Дмитрий Игнатенко. София стала чемпионкой на открытом Кубке Украины по дзюдо среди мужчин и женщин. Он проходил 14 и 15 ноября в Сумах, в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 19 областей Украины. 

В завершение торжественной части мэр вручил удостоверения «Мастер спорта Украины международного класса» по боевому самбо Сергею Боговичу и Владиславу Шульге. Звание бойцам присвоено по результатам выступления на Чемпионате Европы по боевому самбо, который проходил летом в Хорватии и где славянские спортсмены стали серебряными призерами. Поздравил мэр и их тренеров - Андрея Безуглого и Сергея Богуша.

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Комментарии к статье «Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам»

Аппаратное совещание 28 ноября началось на минорной ноте - с минуты молчания.

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