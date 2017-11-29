Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам

|29 ноября 2017
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Аппаратное совещание 28 ноября началось на минорной ноте - с минуты молчания.
Заммэра Юрий Подлесный объявил ее в связи с трагической кончиной славянского поэта, журналиста и общественного деятеля Александра Романько. Собравшиеся почтили память покойного вставанием.
Затем перешли к моментам позитивным. В преддверии международного Дня инвалидов городской голова Вадим Лях вручил почетные грамоты Славянского горсовета членам городского Комитета доступности лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Награды были вручены по случаю 10-летия со дня создания организации.
Также поздравления принимали славянская спортсменка София Дарчук и ее тренер Дмитрий Игнатенко. София стала чемпионкой на открытом Кубке Украины по дзюдо среди мужчин и женщин. Он проходил 14 и 15 ноября в Сумах, в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 19 областей Украины.
В завершение торжественной части мэр вручил удостоверения «Мастер спорта Украины международного класса» по боевому самбо Сергею Боговичу и Владиславу Шульге. Звание бойцам присвоено по результатам выступления на Чемпионате Европы по боевому самбо, который проходил летом в Хорватии и где славянские спортсмены стали серебряными призерами. Поздравил мэр и их тренеров - Андрея Безуглого и Сергея Богуша.
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• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинке
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
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24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
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• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
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• Стадиону «Химик» присвоили имя Юрия Скиданова
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• Власти заявляют, что проблема домов на улице Батюка решена
• Из Славянска до Вроцлава за 34 часа и 1700 гривен
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• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
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Аппаратное совещание 28 ноября началось на минорной ноте - с минуты молчания.