Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске

В Славянск Анна Куркурина приедет по приглашению местных зоозащитников. Как рассказала одна из активистов этого движения Наталья Беляева, после того, как славянцы создали в соцсети Фейсбук зоозащитную группу, у нее появилось много подписчиков в других городах. Через новых друзей и получилось выйти на Анну Куркурину. Как оказалось, она также является сторонником защиты животных и охотно откликается на призыв своих единомышленников. Активисты Славянска пригласили ее приехать в город, чтобы своим визитом привлечь внимание местной общественности и городской власти к проблемам бездомных животных, а заодно собрать благотворительные взносы для поддержки собак, живущих в приюте КАТП.

В ходе посещения, Анна Куркурина проведет мастер-класс по поддержанию хорошей физической формы и круглый стол, где, кроме вопросов фитнеса и здоровья, будут обсуждаться актуальные проблемы зоозащиты. Записаться на мастер-класс можно по телефону (099) 019-08-14.