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Фотофакт

Навстречу людям с инвалидностью

Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске

Павел Коротенко
30 ноября 2017 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Центре культуры и окружающей среды (бывший ДК железнодорожников) 9 декабря состоится встреча жителей города с самой сильной женщиной планеты Анной Куркуриной (на фото). Собранные средства пойдут на поддержку бездомных животных.

В Славянск Анна Куркурина приедет по приглашению местных зоозащитников. Как рассказала одна из активистов этого движения Наталья Беляева, после того, как славянцы создали в соцсети Фейсбук зоозащитную группу, у нее появилось много подписчиков в других городах. Через новых друзей и получилось выйти на Анну Куркурину. Как оказалось, она также является сторонником защиты животных и охотно откликается на призыв своих единомышленников. Активисты Славянска пригласили ее приехать в город, чтобы своим визитом привлечь внимание местной общественности и городской власти к проблемам бездомных животных, а заодно собрать благотворительные взносы для поддержки собак, живущих в приюте КАТП.

В ходе посещения, Анна Куркурина проведет мастер-класс по поддержанию хорошей физической формы и круглый стол, где, кроме вопросов фитнеса и здоровья, будут обсуждаться актуальные проблемы зоозащиты. Записаться на мастер-класс можно по телефону (099) 019-08-14.

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Комментарии к статье «Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске»

В Центре культуры и окружающей среды (бывший ДК железнодорожников) 9 декабря состоится встреча жителей города с самой сильной женщиной планеты Анной Куркуриной (на фото). Собранные средства пойдут на поддержку бездомных животных.

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Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде

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