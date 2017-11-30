|30 ноября 2017
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В Центре культуры и окружающей среды (бывший ДК железнодорожников) 9 декабря состоится встреча жителей города с самой сильной женщиной планеты Анной Куркуриной (на фото). Собранные средства пойдут на поддержку бездомных животных.
В Славянск Анна Куркурина приедет по приглашению местных зоозащитников. Как рассказала одна из активистов этого движения Наталья Беляева, после того, как славянцы создали в соцсети Фейсбук зоозащитную группу, у нее появилось много подписчиков в других городах. Через новых друзей и получилось выйти на Анну Куркурину. Как оказалось, она также является сторонником защиты животных и охотно откликается на призыв своих единомышленников. Активисты Славянска пригласили ее приехать в город, чтобы своим визитом привлечь внимание местной общественности и городской власти к проблемам бездомных животных, а заодно собрать благотворительные взносы для поддержки собак, живущих в приюте КАТП.
В ходе посещения, Анна Куркурина проведет мастер-класс по поддержанию хорошей физической формы и круглый стол, где, кроме вопросов фитнеса и здоровья, будут обсуждаться актуальные проблемы зоозащиты. Записаться на мастер-класс можно по телефону (099) 019-08-14.
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• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
• Навстречу людям с инвалидностью
• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
• Кто выбирает места для детских площадок
• «Славгорводоканал» займется люками
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• Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам
• Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар
• «Продленка» в славянских школах может стать платной
• Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться
28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
• Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса
• Лионель Меси получил «Золотую бутсу»
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
• Как получить кредит онлайн на карточку за 15 минут
• В Славянске «накрыли» нелегального коноплевода
• Нелю Штепу отпустили в киевскую больницу
• Микрорайон Солнечный закончился. Где теперь будут выделять землю участникам АТО
• Пьяный водитель сбил пешехода
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Комментарии к статье «Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске»
В Центре культуры и окружающей среды (бывший ДК железнодорожников) 9 декабря состоится встреча жителей города с самой сильной женщиной планеты Анной Куркуриной (на фото). Собранные средства пойдут на поддержку бездомных животных.