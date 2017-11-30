Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку

Гастрольный дебют

Как признались музыканты, группа "Лелека" - проект молодой, и тур по Украине является первым в их творческой карьере. Поэтому им очень важна реакция публики. Отметим, что в рамках гастрольного тура "Лелека" проехал всю Украину - от Львова до Харькова и выступал на лучших столичных и областных площадках. Удаленный от культурных центров Славянск стал в маршруте исключением, сделанным по инициативе волонтеров "Теплицы". В том, что согласились на предложение, музыканты, кажется, не разочаровались.

Утром перед выступлением они побывали в Николаевке, где познакомились с местными школьниками, провели мастер-класс и даже разучили несложную джазовую композицию. Ее совместное исполнение на вечернем концерте было настоящим сюрпризом для аудитории. Что касается последней, то зал городской школы искусств заполнился до отказа. Обратило на себя внимание, что публика пришла самого разного возраста.

Этническая музыка

Творческий проект "Лелека" - яркий представитель набирающего популярность жанра этнической музыки. В своих композициях коллектив использует украинские и польские народные песни. Зрителям, привыкшим к застольно-эстрадному или классически-консерваторскому исполнению, предложенные музыкантами интерпретации показались, возможно, несколько сложными, но это было очень захватывающе и создавало ощущение особого, отрешенного от бытовой суеты мира. Во многом этому способствовало актерское мастерство и чарующий вокал Виктории Антон. Впечатлили публику своим мастерством и другие участники квартета: Роберт Винредер (пиано), Томас Коларчик (контрабас) и Якоб Кегнер (ударные).

Полтора часа концерта пролетели незаметно, и расставаться с "Лелекой" славянцам не хотелось. Снова и снова они овациями вызывали музыкантов на сцену. А когда концерт все же закончился, горожане еще долго общались с гостями, брали у них автографы и фотографировались на память о нерядовом культурном событии.