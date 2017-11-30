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Фотофакт

Навстречу людям с инвалидностью

Славянск стал оранжевым в защиту женщин

Светлана Вьюниченко
30 ноября 2017 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске 24 ноября стартовала акция «16 дней против гендерного насилия». Она началась на Соборной площади в 12:45 - одновременно с 15 городами Украины и большинством европейских стран. Ежегодная кампания завершится 10 декабря - в День прав человека. Акция проходит под девизом: «Сделай оранжевым свой мир - повлияй на происходящее».

В Славянске мероприятие началось с массового флешмоба, в котором приняли участие старшеклассники ООШ №№ 1, 5, 8, 12, 15, студенты химико-механического техникума и ребята из «Лиги будущих полицейских». Они действительно ненадолго раскрасили яркими красками тусклый ноябрьский день. Замысловатый танец символизировал ужас, в котором живет человек, подвергающийся насилию, и тут же демонстрировал - выход есть, нужно только протянуть руку.

В Славянске такое мероприятие прошло впервые. Это стало возможным, благодаря поддержке ПРООН. В 16:00 здание исполкома также окрасилось в оранжевый цвет. Такая же подсветка появилась на стеле независимости в Киеве и культурно значимых объектах 180 стран мира. 

Стоит отметить, что для Украины гендерное насилие остается серьезной проблемой. По статистике, каждая третья женщина в возрасте от 15 до 49 лет хотя бы раз подвергалась физическому или сексуальному насилию.  

- Акция закончится, но проблема останется. Мы надеемся, что жительницы Славянска узнают о насилии лишь со страниц газет, - пожелала присутствующим начальник центра социальных служб для семьи и молодежи Вера Павлова.

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Комментарии к статье «Славянск стал оранжевым в защиту женщин»

В Славянске 24 ноября стартовала акция «16 дней против гендерного насилия». Она началась на Соборной площади в 12:45 - одновременно с 15 городами Украины и большинством европейских стран. Ежегодная кампания завершится 10 декабря - в День прав человека. Акция проходит под девизом: «Сделай оранжевым свой мир - повлияй на происходящее».

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