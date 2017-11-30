Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько

Вечером 26 ноября, за день до своего 44-летия, трагически ушел из жизни общественный деятель, член Национального союза журналистов и Национального союза краеведов, пылкий патриот Славянска и Украины Александр Романько.

Гражданская панихида состоялось 28 ноября на площадке возле центральной городской библиотеки. Попрощаться с талантливым земляком пришли более сотни горожан. На лицах людей, кроме скорби, читалась растерянность – слишком неожиданной оказалась утрата, слишком живым человеком был Александр Романько, слишком многие еще пару дней назад собирались встретиться с ним «сегодня-завтра». Вспоминая заслуги погибшего, славянцы отмечали его правдолюбие и патриотизм, его педагогическую работу и творческие проекты, его талантливые стихи и незавершенные дела, обещая воплотить задумки умершего в жизнь.

Александр Романько родился в 1973 году в Донецке, в семье педагогов. После переезда семьи в Славянск Александр учился в 8-й общеобразовательной школе, в 1996 году он закончил дефектологический факультет Славянского педагогического института, учился на факультете журналистики Днепровского университета по специальности «философия». В последние годы преподавал в СК НАУ и ДГПУ дисциплины «философия» и «религиоведение». Как журналист Александр сотрудничал с несколькими городскими и областными изданиями, редактировал газету «Народ и армия» (г. Киев).

За свою недолгую жизнь Александр Романько успел выпустить лишь один сборник своих стихов – «Не замучит меня хромота», вторая книга остается пока неизданной. Его произведения занимали первые места на городских, областных и всеукраинских литературных конкурсах, часто звучали на городских патриотических мероприятиях и на передовой, куда поэт ездил с волонтерскими выступлениями.

После событий 2014 года он инициировал в городе общественный проект «Молодежный поэтический десант Славянска», в рамках которого привлекал студентов и школьников к поэтическому творчеству, учил их любить свой город, свою культуру, свою Родину. С уходом Александра общественная жизнь Славянска станет более блеклой, ведь, оставаясь непритязательным к славе человеком, он был двигателем многих проектов.

- На рабочем столе моего сына остались стихи, присланные ему начинающими и опытными поэтами Славянска, - сказал во время панихиды отец погибшего, Валерий Романько. – Это работы к литературно-краеведческому конкурсу в честь 200-летия Михаила Петренко, которые Александр получил как член конкурсной комиссии. Конечно, нам всем будет сложно продолжать начатую работу без него, но в память о нем мы просто обязаны довести ее до конца.

Церемония прощания завершилась совместным исполнением гимна Украины. Похоронили Александра Романько на кладбище, расположенном на ул. Данилы Галицкого (Смольной).