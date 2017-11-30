Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько

|30 ноября 2017
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Вечером 26 ноября, за день до своего 44-летия, трагически ушел из жизни общественный деятель, член Национального союза журналистов и Национального союза краеведов, пылкий патриот Славянска и Украины Александр Романько.
Гражданская панихида состоялось 28 ноября на площадке возле центральной городской библиотеки. Попрощаться с талантливым земляком пришли более сотни горожан. На лицах людей, кроме скорби, читалась растерянность – слишком неожиданной оказалась утрата, слишком живым человеком был Александр Романько, слишком многие еще пару дней назад собирались встретиться с ним «сегодня-завтра». Вспоминая заслуги погибшего, славянцы отмечали его правдолюбие и патриотизм, его педагогическую работу и творческие проекты, его талантливые стихи и незавершенные дела, обещая воплотить задумки умершего в жизнь.
Александр Романько родился в 1973 году в Донецке, в семье педагогов. После переезда семьи в Славянск Александр учился в 8-й общеобразовательной школе, в 1996 году он закончил дефектологический факультет Славянского педагогического института, учился на факультете журналистики Днепровского университета по специальности «философия». В последние годы преподавал в СК НАУ и ДГПУ дисциплины «философия» и «религиоведение». Как журналист Александр сотрудничал с несколькими городскими и областными изданиями, редактировал газету «Народ и армия» (г. Киев).
За свою недолгую жизнь Александр Романько успел выпустить лишь один сборник своих стихов – «Не замучит меня хромота», вторая книга остается пока неизданной. Его произведения занимали первые места на городских, областных и всеукраинских литературных конкурсах, часто звучали на городских патриотических мероприятиях и на передовой, куда поэт ездил с волонтерскими выступлениями.
После событий 2014 года он инициировал в городе общественный проект «Молодежный поэтический десант Славянска», в рамках которого привлекал студентов и школьников к поэтическому творчеству, учил их любить свой город, свою культуру, свою Родину. С уходом Александра общественная жизнь Славянска станет более блеклой, ведь, оставаясь непритязательным к славе человеком, он был двигателем многих проектов.
- На рабочем столе моего сына остались стихи, присланные ему начинающими и опытными поэтами Славянска, - сказал во время панихиды отец погибшего, Валерий Романько. – Это работы к литературно-краеведческому конкурсу в честь 200-летия Михаила Петренко, которые Александр получил как член конкурсной комиссии. Конечно, нам всем будет сложно продолжать начатую работу без него, но в память о нем мы просто обязаны довести ее до конца.
Церемония прощания завершилась совместным исполнением гимна Украины. Похоронили Александра Романько на кладбище, расположенном на ул. Данилы Галицкого (Смольной).
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• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
• Навстречу людям с инвалидностью
• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
• Кто выбирает места для детских площадок
• «Славгорводоканал» займется люками
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• Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар
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• Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться
28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
• Французские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса
• Лионель Меси получил «Золотую бутсу»
24 ноября 2017
• Славянское управление Пенсионного фонда упраздняют
• Славянский район - в тройке лидеров областного агропромышленного рейтинга
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Вечером 26 ноября, за день до своего 44-летия, трагически ушел из жизни общественный деятель, член Национального союза журналистов и Национального союза краеведов, пылкий патриот Славянска и Украины Александр Романько.