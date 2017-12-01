Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе

|1 декабря 2017
|Просмотров: 60
|
В горрайонном суде Славянска 23 ноября завершилось рассмотрение иска бывшего учителя ООШ № 10 Андрея Шалды к гороо, в котором он оспаривал свое увольнение.
Напомним, что в 2017 году суд приговорил Андрея Шалду к 5 годам заключения (с двумя годами испытательного срока) в связи с участием в организации незаконного референдума о выходе из состава Украины. После вынесения приговора общественность Славянска начала требовать от руководства школы и горотдела образования уволить осужденного, поскольку его судимость противоречит нормам Минобразования, гласящим, что совершивший аморальный поступок учитель не может заниматься педагогической деятельностью.
В конце августа этот вопрос обсуждался на заседании профсоюзного комитета 10-й школы, члены которого отказались увольнять Шалду. В свою очередь, пользуясь предоставленными законом полномочиями, это сделал начальник гороо Игорь Рублевский. Именно этот приказ Андрей Шалда и пытался оспорить в судебном порядке.
Первое заседание по делу должно было состояться 7 ноября, но из-за того, что на него прибыли не все стороны процесса, слушание перенесли на 23-е число. Сам истец на заседании отсутствовал, его интересы представляла адвокат, которая упирала на то, что в приказе об увольнении не объяснялось, в чем именно состоит аморальный поступок уволенного учителя. Примерно такую же риторику использовала и председатель профкома ООШ №10, участвовавшая в процессе в качестве свидетеля. Она заявила, что конкретного указания о необходимости уволить Шалду в судебном решении не было. Присутствовавшие на заседании активисты расценили такую позицию, как попытку завести дело в тупик демагогии и казуистики.
Такого же мнения, очевидно, придерживался и судья Роман Кузнецов (на фото), который, рассмотрев материалы и заслушав показания сторон, постановил отказать Андрею Шалде в восстановлении на работе.
Остается добавить, что, несмотря на торжество справедливости, проблема осталась. Ведь педагоги, не считающие измену Родине аморальным поступком, продолжают воспитывать будущее Славянска.
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
• В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи
• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
• Навстречу людям с инвалидностью
• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
• Кто выбирает места для детских площадок
• «Славгорводоканал» займется люками
• «Водопонижение» дождалось благодарности от активиста
• Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам
• Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар
• «Продленка» в славянских школах может стать платной
• Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться
28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
— 30 ноября 2017 —
Вечером 26 ноября, за день до своего 44-летия, трагически ушел из жизни общественный деятель, член Национального союза журналистов и Национального союза краеведов, пылкий патриот Славянска и Украины Александр Романько.
— 30 ноября 2017 —
В Славянске 24 ноября стартовала акция «16 дней против гендерного насилия». Она началась на Соборной площади в 12:45 - одновременно с 15 городами Украины и большинством европейских стран. Ежегодная кампания завершится 10 декабря - в День прав человека. Акция проходит под девизом: «Сделай оранжевым свой мир - повлияй на происходящее».
— 30 ноября 2017 —
В школе искусств Славянска 22 ноября выступил украинско-польско-немецкий джазовый коллектив "Лелека". Завороженный зал аплодировал стоя и долго не отпускал исполнителей.
— 30 ноября 2017 —
Каждую четвертую субботу ноября Украина поминает соотечественников, умерших в периоды трех голодоморов ХХ столетия. В этом году скорбная дата пришлась на 25-е число.
Приветствую, гость! Вход
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
• В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи
• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
• Навстречу людям с инвалидностью
• Славянский районный совет не может определиться с программой «Донецкий куркуль»
• Кто выбирает места для детских площадок
• «Славгорводоканал» займется люками
• «Водопонижение» дождалось благодарности от активиста
• Минута молчания, грамоты комитету и поздравления спортсменам
• Страсти вокруг ДК на Университетской: добрые намерения или пиар
• «Продленка» в славянских школах может стать платной
• Школу №16 пока не закроют - мэрия будет бороться
28 ноября 2017
• В Краматорске и Харькове прошли соревнования по самбо
• Чемпионат Украины по дзюдо среди мастеров
• Славянские дзюдоистки собрали полный комплект наград на турнире «Украинка"
• «Вольники» Славянска успешно выступили на турнире «Торские игры»
• Ковалев нокаутировал Шабранского во втором раунде
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе»
В горрайонном суде Славянска 23 ноября завершилось рассмотрение иска бывшего учителя ООШ № 10 Андрея Шалды к гороо, в котором он оспаривал свое увольнение.