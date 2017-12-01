Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе

В горрайонном суде Славянска 23 ноября завершилось рассмотрение иска бывшего учителя ООШ № 10 Андрея Шалды к гороо, в котором он оспаривал свое увольнение.

Напомним, что в 2017 году суд приговорил Андрея Шалду к 5 годам заключения (с двумя годами испытательного срока) в связи с участием в организации незаконного референдума о выходе из состава Украины. После вынесения приговора общественность Славянска начала требовать от руководства школы и горотдела образования уволить осужденного, поскольку его судимость противоречит нормам Минобразования, гласящим, что совершивший аморальный поступок учитель не может заниматься педагогической деятельностью.

В конце августа этот вопрос обсуждался на заседании профсоюзного комитета 10-й школы, члены которого отказались увольнять Шалду. В свою очередь, пользуясь предоставленными законом полномочиями, это сделал начальник гороо Игорь Рублевский. Именно этот приказ Андрей Шалда и пытался оспорить в судебном порядке.

Первое заседание по делу должно было состояться 7 ноября, но из-за того, что на него прибыли не все стороны процесса, слушание перенесли на 23-е число. Сам истец на заседании отсутствовал, его интересы представляла адвокат, которая упирала на то, что в приказе об увольнении не объяснялось, в чем именно состоит аморальный поступок уволенного учителя. Примерно такую же риторику использовала и председатель профкома ООШ №10, участвовавшая в процессе в качестве свидетеля. Она заявила, что конкретного указания о необходимости уволить Шалду в судебном решении не было. Присутствовавшие на заседании активисты расценили такую позицию, как попытку завести дело в тупик демагогии и казуистики.

Такого же мнения, очевидно, придерживался и судья Роман Кузнецов (на фото), который, рассмотрев материалы и заслушав показания сторон, постановил отказать Андрею Шалде в восстановлении на работе.

Остается добавить, что, несмотря на торжество справедливости, проблема осталась. Ведь педагоги, не считающие измену Родине аморальным поступком, продолжают воспитывать будущее Славянска.