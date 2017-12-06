|6 декабря 2017
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Начальник управления социальной защиты Елена Алехина сообщила о начале акции «Бездомный» и призвала жителей города помочь обездоленным соотечественникам, передав в дом ночного пребывания в переулке Лермонтова, 30, ненужные теплые вещи.
По традиции, представители шести религиозных организаций ежедневно в будние дни с 11:00 до 12:00 кормят бездомных горячими обедами. Кроме того, неимущим раздают одежду, которую приносят в ночлежку местные жители. По словам Елены Алехиной, на сегодняшний день особенно необходимы мужские вещи.
Добавим, что в этом году акция проходит в одиннадцатый раз. Она будет длиться всю зиму и первый месяц весны, до окончания холодов.
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• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
• Международные игры боевых искусств
• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
• В ООШ №16 прорвало отопление
• Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали
• Школьники перешагнули эпидпорог
• Людей продолжают сбивать на переходах и при новых светильниках
• Славянцев призывают помочь бездомным
• Проходят взрослые, гуляют дети
• В общественном совете Славянска изменился персональный состав
• Девятиклассникам рекомендуют получить паспорт
1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
• В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи
• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
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Комментарии к статье «Славянцев призывают помочь бездомным»
Начальник управления социальной защиты Елена Алехина сообщила о начале акции «Бездомный» и призвала жителей города помочь обездоленным соотечественникам, передав в дом ночного пребывания в переулке Лермонтова, 30, ненужные теплые вещи.