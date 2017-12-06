Славянцев призывают помочь бездомным

Начальник управления социальной защиты Елена Алехина сообщила о начале акции «Бездомный» и призвала жителей города помочь обездоленным соотечественникам, передав в дом ночного пребывания в переулке Лермонтова, 30, ненужные теплые вещи.

По традиции, представители шести религиозных организаций ежедневно в будние дни с 11:00 до 12:00 кормят бездомных горячими обедами. Кроме того, неимущим раздают одежду, которую приносят в ночлежку местные жители. По словам Елены Алехиной, на сегодняшний день особенно необходимы мужские вещи.

Добавим, что в этом году акция проходит в одиннадцатый раз. Она будет длиться всю зиму и первый месяц весны, до окончания холодов.