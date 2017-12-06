Школьники перешагнули эпидпорог

|6 декабря 2017
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В течение минувшей недели были зафиксированы 572 случая заболеваний острыми респираторно-вирусными инфекциями. Об этом сообщил начальник отдела санитарного надзора Славянского лабораторного центра (бывшая СЭС) Геннадий Лещенко (на фото).
Показатель заболеваемости составил 421,3 на 100 тысяч населения. Эти цифры ниже эпидемического порога на 37,7%.
В то же время, заболеваемость среди детей школьного возраста превысила эпидпорог на 90,5%. Тем не менее, данный показатель еще не дает оснований для введения ограничительных мер в виде карантина.
Также Геннадий Лещенко добавил, что к настоящему времени план иммунизации населения против гриппа выполнен на 57,3%.
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• Дзюдоистки Славянска отличились на Всеукраинском турнире в Харькове
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• Спортсмены БК «Триада» завоевали четыре медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу
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1 декабря 2017
• Суд отказал уволенному учителю ООШ №10 в восстановлении на работе
• На мосту через Торец столкнулись три автомобиля
• В Славянске продолжается демонтаж незаконных МАФов
• У пенсионерки выманили 17000 гривен
• На Бульварной посадили еще полсотни яблонь
30 ноября 2017
• Славянск попрощался с поэтом, журналистом и гражданином Александром Романько
• Славянск стал оранжевым в защиту женщин
• Музыканты из Берлина показали славянцам, как они чувствуют украинскую народную музыку
• В память о жертвах голодоморов провели митинг и зажгли свечи
• Славянцев приглашают на курсы первой помощи
• «Родничок» стал лауреатом фестиваля «Golden lion»
• Самая сильная женщина планеты проведет благотворительный мастер-класс в Славянске
• Координатор «Теплицы» Анна Авдиянц стала лауреатом министерской премии
29 ноября 2017
• Депутаты решили оценить, во сколько обойдется ремонт Дворца культуры
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Комментарии к статье «Школьники перешагнули эпидпорог»
В течение минувшей недели были зафиксированы 572 случая заболеваний острыми респираторно-вирусными инфекциями. Об этом сообщил начальник отдела санитарного надзора Славянского лабораторного центра (бывшая СЭС) Геннадий Лещенко (на фото).