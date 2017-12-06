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Фотофакт

Проходят взрослые, гуляют дети

Школьники перешагнули эпидпорог

Антон Скворцов
6 декабря 2017 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В течение минувшей недели были зафиксированы 572 случая заболеваний острыми респираторно-вирусными инфекциями. Об этом сообщил начальник отдела санитарного надзора Славянского лабораторного центра (бывшая СЭС) Геннадий Лещенко (на фото).

Показатель заболеваемости составил 421,3 на 100 тысяч населения. Эти цифры ниже эпидемического порога на 37,7%.

В то же время, заболеваемость среди детей школьного возраста превысила эпидпорог на 90,5%. Тем не менее, данный показатель еще не дает оснований для введения ограничительных мер в виде карантина.  

Также Геннадий Лещенко добавил, что к настоящему времени план иммунизации населения против гриппа выполнен на 57,3%.

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Комментарии к статье «Школьники перешагнули эпидпорог»

В течение минувшей недели были зафиксированы 572 случая заболеваний острыми респираторно-вирусными инфекциями. Об этом сообщил начальник отдела санитарного надзора Славянского лабораторного центра (бывшая СЭС) Геннадий Лещенко (на фото).

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