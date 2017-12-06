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Фотофакт

Проходят взрослые, гуляют дети

Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали

Антон Скворцов
6 декабря 2017 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начальник отдела внутренней политики Дмитрий Кравченко (на фото) и представитель движения «Сильні громади» Денис Бигунов награждены знаками отличия президента Украины - медалями «За гуманитарное участие в антитеррористической операции».

Об этом сообщил проводивший совещание заместитель мэра Дмитрий Диденко. 

Награды были вручены на торжественном мероприятии в честь Дня волонтера, которое прошло 3 декабря в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве.

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Комментарии к статье «Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали»

Начальник отдела внутренней политики Дмитрий Кравченко (на фото) и представитель движения «Сильні громади» Денис Бигунов награждены знаками отличия президента Украины - медалями «За гуманитарное участие в антитеррористической операции».

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