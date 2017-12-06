Дмитрий Кравченко и Денис Бигунов получили медали

— 6 декабря 2017 —

Школьникам, которые в 2018 году планируют поступать в техникумы, колледжи или профессиональные лицеи на базе девяти классов, нужно заранее позаботиться о получении паспорта. Напомним, что внутренний паспорт в Украине выдают с 14-летнего возраста. Этот документ имеет форму ID-карты.

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