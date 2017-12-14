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Фотофакт

Урны, «урнозаменители» и культура

Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске

Павел Коротенко
14 декабря 2017 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Оказалось, что в Славянске и близлежащих городах у Анны Куркуриной имеется довольно большая группа сторонников - как в спорте, так и в зоозащитном движении.

В минувшую субботу, 9 декабря, следящие за своей фигурой жительницы Славянска получили уникальную возможность принять участие в мастер-классе от самой сильной женщины планеты Анны Куркуриной.

Напомним, что трехкратная чемпионка мира приехала в Славянск по приглашению волонтеров-зоозащитников. Как рассказала одна из организаторов мероприятия Наталья Беляева, больше всего опасений было, что на мастер-класс самой сильной женщины планеты запишутся мало людей. Сомнения были напрасны, ведь оказалось, что последовательниц тренировочной методики Куркуриной в регионе проживает достаточно. Возможностью встретиться с выдающимся тренером воспользовались не только славянки, но и жительницы Краматорска, Бахмута, Северодонецка, Миронограда, Николаевки, Богородичного.

Благотворительный мастер-класс проходил 9 декабря на базе Дома культуры и окружающей среды. Он состоял из тренировки и круглого стола, в ходе которого Анна Куркурина отвечала на вопросы о правильном питании и своей методике формирования гармоничного тела. Секрет мастера заключается в формуле "мышцы нужно постоянно удивлять". 

По словам участников мастер-класса, общение с чемпионкой оставило после себя самые приятные впечатления. Не взирая на свой звездный статус, Анна Куркурина оказалась очень открытым, коммуникабельным, жизнелюбивым и зажигающим своей энергией человеком. В Славянск она приехала впервые, и город, по ее словам, ей очень понравился. Так что вполне возможно, Анна приедет сюда еще раз, тем более, что группа ее сторонниц здесь уже сформировалась. 

В ходе поездки Анна Куркурина также побывала в Краматорске, где живет ее отец, и посетила приют для бездомных животных в Бахмуте. Последний пункт маршрута не случаен, ведь во всем мире она известна как пылкая зоозащитница. На этот путь, как призналась чемпионка, она вступила еще в детстве и с тех пор всячески поддерживает это движение. 

Стоит напомнить, что средства от мастер-класса в Славянске Анна Куркурина передала на нужды пункта содержания бездомных животных при КАТП. Покидая город, самая сильная женщина планеты пожелала его жителям здоровья и мира, а также попросила их не закрывать сердца и делится добротой со своим окружением - будь то люди, или братья наши меньшие.

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Комментарии к статье «Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске»

В минувшую субботу, 9 декабря, следящие за своей фигурой жительницы Славянска получили уникальную возможность принять участие в мастер-классе от самой сильной женщины планеты Анны Куркуриной.

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