Человек с открытым сердцем: Анна Куркурина провела мастер-класс в Славянске

Напомним, что трехкратная чемпионка мира приехала в Славянск по приглашению волонтеров-зоозащитников. Как рассказала одна из организаторов мероприятия Наталья Беляева, больше всего опасений было, что на мастер-класс самой сильной женщины планеты запишутся мало людей. Сомнения были напрасны, ведь оказалось, что последовательниц тренировочной методики Куркуриной в регионе проживает достаточно. Возможностью встретиться с выдающимся тренером воспользовались не только славянки, но и жительницы Краматорска, Бахмута, Северодонецка, Миронограда, Николаевки, Богородичного.

Благотворительный мастер-класс проходил 9 декабря на базе Дома культуры и окружающей среды. Он состоял из тренировки и круглого стола, в ходе которого Анна Куркурина отвечала на вопросы о правильном питании и своей методике формирования гармоничного тела. Секрет мастера заключается в формуле "мышцы нужно постоянно удивлять".

По словам участников мастер-класса, общение с чемпионкой оставило после себя самые приятные впечатления. Не взирая на свой звездный статус, Анна Куркурина оказалась очень открытым, коммуникабельным, жизнелюбивым и зажигающим своей энергией человеком. В Славянск она приехала впервые, и город, по ее словам, ей очень понравился. Так что вполне возможно, Анна приедет сюда еще раз, тем более, что группа ее сторонниц здесь уже сформировалась.

В ходе поездки Анна Куркурина также побывала в Краматорске, где живет ее отец, и посетила приют для бездомных животных в Бахмуте. Последний пункт маршрута не случаен, ведь во всем мире она известна как пылкая зоозащитница. На этот путь, как призналась чемпионка, она вступила еще в детстве и с тех пор всячески поддерживает это движение.

Стоит напомнить, что средства от мастер-класса в Славянске Анна Куркурина передала на нужды пункта содержания бездомных животных при КАТП. Покидая город, самая сильная женщина планеты пожелала его жителям здоровья и мира, а также попросила их не закрывать сердца и делится добротой со своим окружением - будь то люди, или братья наши меньшие.