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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Заболеваемость ОРВИ опять выросла

Антон Скворцов
27 февраля 2018 Просмотров: 143 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Медики вновь отмечают увеличение обращений населения по поводу респираторно-вирусных инфекций, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. По ее словам, это касается как детей, так и взрослых.

Начальник отдела санитарного надзора Славянского лабораторного центра Геннадий Лещенко привел данные, согласно которым в течение прошедшей недели были зарегистрированы 756 случаев ОРВИ. Среди взрослого населения показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 35,7%, среди школьников он превышает критическую отметку почти на 15%.

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Комментарии к статье «Заболеваемость ОРВИ опять выросла»

Медики вновь отмечают увеличение обращений населения по поводу респираторно-вирусных инфекций, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. По ее словам, это касается как детей, так и взрослых.

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