|27 февраля 2018
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Медики вновь отмечают увеличение обращений населения по поводу респираторно-вирусных инфекций, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. По ее словам, это касается как детей, так и взрослых.
Начальник отдела санитарного надзора Славянского лабораторного центра Геннадий Лещенко привел данные, согласно которым в течение прошедшей недели были зарегистрированы 756 случаев ОРВИ. Среди взрослого населения показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 35,7%, среди школьников он превышает критическую отметку почти на 15%.
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• Тарифы на проезд в Славянске планируют поднять с апреля
• «Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт
25 февраля 2018
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23 февраля 2018
• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
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• Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву
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• Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку
• Как спасатели проводят профилактическую работу с населением
• Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец
• На БЗС микроавтобус сбил человека
• Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются
• Chanel выпустил коллекцию спортивного инвентаря
22 февраля 2018
• «Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду
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Комментарии к статье «Заболеваемость ОРВИ опять выросла»
Медики вновь отмечают увеличение обращений населения по поводу респираторно-вирусных инфекций, сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. По ее словам, это касается как детей, так и взрослых.