Карантин в школах Славянска: дубль второй

|2 марта 2018
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Начиная с четверга, 1 марта, подавляющее большинство школ Славянска отправляется на карантин.
Занятия будут продолжены в ООШ № 6, 7, 12, 13, 20 и педлицее. Соответствующий приказ появился на сайте гороо накануне, 28 февраля.
Напомним, что первая волна карантина завершилась 12 февраля. Однако уже 23 числа две школы, №1 и №15, приостановили занятия из-за превышения эпидпорога по ОРВИ. 26 февраля к ним присоединились ООШ №№ 4, 8, 11, 19. С 1 марта карантинные меры ввели в ООШ №№ 4, 5, 9, 10, 16, 17, 18, школе-интернате №1 и УВК №1.
Как рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова, не исключено, что к концу недели на карантин закроются все учебные заведения города. Пока же занятия в ООШ №13 будут проходить в первую смену, поскольку ООШ №17, которая приняла в своих стенах опорную школу, превысила эпидпорог.
Отметим также, что в школах, отправившихся на вынужденные каникулы, будут отменены все праздничные мероприятия по случаю 8 марта и Шевченковских дней. Разумеется, если к тому времени не стабилизируется эпидемиологическая ситуация среди школьников.
Марина Хохлова рассказала, что вторая волна карантина случается крайне редко. Напомним, что последний раз такое было в 2009-2010 учебном году. Но тогда первый карантин, введенный в октябре, был вызван, скорее, политической истерией, связанной со «свиным гриппом».
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• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
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1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
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• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
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• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
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Комментарии к статье «Карантин в школах Славянска: дубль второй»
Начиная с четверга, 1 марта, подавляющее большинство школ Славянска отправляется на карантин.