Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности

В нашем быстро меняющемся мире оказываются ненужными совсем еще недавно популярные профессии. Взамен открываются новые, интересные перспективы. Например, такая сфера деятельности, как видеоблогер, позволит проявить свои возможности в рекламе, освоить различные сферы бизнеса, быстро привлечь значительное количество клиентов. Освоить этот вид деятельности и узнать, как зарабатывать на Ютуб, можно при помощи AIR Академии.

Как освоить профессию будущего с AIR Академия

Современное общество называют сетевым, поскольку воздействие цифровых информационно-коммуникационных технологий происходит на все сферы жизни современных людей. Такой канал информации, как Ютуб, открывает интереснейшие перспективы. Важно знать, как грамотно использовать его для продвижения своего бизнеса. AIR Академии помогает постичь все нюансы этого искусства, поскольку дает возможность:

обучаться у ведущих профессионалов в области медиабизнеса;

предлагает интерактивные, наиболее современные способы обучения;

после окончания курса предоставляет сертификат;

обучение может проходить как в онлайн так и в оффлайн-режиме.

Этапы обучения: как достичь успеха

Предлагается несколько ступеней постижения искусства успешного видеоблогера.

Базовая или начальная ступень обучения предназначения для людей, только начинающих деятельность видеоблогера. Она предполагает общее ознакомление с особенностями и правилами безопасности работы в YouTube. Дает возможность разобраться в своих предпочтениях и решить, какой канал хотелось бы создать. Дает практические навыки видеосъемок на смартфон и монтажа видеоматериала. На первом этапе будут освоены правила загрузки видео на YouTube, создания названия и описания видеоролика.

Продвинутый курс поможет освоить работу с ранее созданными каналами, познакомиться с приемами опытных блогеров, научиться писать сценарии к видеороликам, и, наконец, позволит освоить менеджмент и правила монетизации своих каналов.

Уровень мастера и PRO предполагает работу с блогерами, достигшими определенных успехов в своем бизнесе. На этом этапе обучающиеся делятся на три целевые группы, поскольку работа в сфере: компьютерных игр, продвижении товаров и услуг в сегменте красоты и здоровья, направлении работы с детьми – значительно отличаются друг от друга.