Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности

|2 марта 2018
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В нашем быстро меняющемся мире оказываются ненужными совсем еще недавно популярные профессии. Взамен открываются новые, интересные перспективы. Например, такая сфера деятельности, как видеоблогер, позволит проявить свои возможности в рекламе, освоить различные сферы бизнеса, быстро привлечь значительное количество клиентов. Освоить этот вид деятельности и узнать, как зарабатывать на Ютуб, можно при помощи AIR Академии.
Современное общество называют сетевым, поскольку воздействие цифровых информационно-коммуникационных технологий происходит на все сферы жизни современных людей. Такой канал информации, как Ютуб, открывает интереснейшие перспективы. Важно знать, как грамотно использовать его для продвижения своего бизнеса. AIR Академии помогает постичь все нюансы этого искусства, поскольку дает возможность:
Предлагается несколько ступеней постижения искусства успешного видеоблогера.
Базовая или начальная ступень обучения предназначения для людей, только начинающих деятельность видеоблогера. Она предполагает общее ознакомление с особенностями и правилами безопасности работы в YouTube. Дает возможность разобраться в своих предпочтениях и решить, какой канал хотелось бы создать. Дает практические навыки видеосъемок на смартфон и монтажа видеоматериала. На первом этапе будут освоены правила загрузки видео на YouTube, создания названия и описания видеоролика.
Продвинутый курс поможет освоить работу с ранее созданными каналами, познакомиться с приемами опытных блогеров, научиться писать сценарии к видеороликам, и, наконец, позволит освоить менеджмент и правила монетизации своих каналов.
Уровень мастера и PRO предполагает работу с блогерами, достигшими определенных успехов в своем бизнесе. На этом этапе обучающиеся делятся на три целевые группы, поскольку работа в сфере: компьютерных игр, продвижении товаров и услуг в сегменте красоты и здоровья, направлении работы с детьми – значительно отличаются друг от друга.
2 марта 2018
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Приветствую, гость! Вход
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
• За универсамом появился временный пункт обогрева
• Почему в бассейне до сих пор не построили подъемник
• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
• Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет
1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
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В нашем быстро меняющемся мире оказываются ненужными совсем еще недавно популярные профессии. Взамен открываются новые, интересные перспективы. Например, такая сфера деятельности, как видеоблогер, позволит проявить свои возможности в рекламе, освоить различные сферы бизнеса, быстро привлечь значительное количество клиентов. Освоить этот вид деятельности и узнать, как зарабатывать на Ютуб, можно при помощи AIR Академии.