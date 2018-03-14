|14 марта 2018
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В четверг, 15 марта, на центральной площади Славянска состоится концерт военного оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Государственной службы транспорта Украины.
Гости из Новомосковска Днепропетровской области приезжали в Славянск уже не раз и вновь решили устроить для горожан музыкальный праздник. Концерт начнется в 14:00. Отдел культуры приглашает посетить мероприятие.
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В Славянске 28 февраля на базе аграрного колледжа состоялся круглый стол, посвященный вопросам развития зеленого туризма в Донецкой области.
Приветствую, гость! Вход
14 марта 2018
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
• Кронирование тополей ускорят
• «Роза-центр» жалуется на крематорий роддома
• «Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет
• Отключение «Спрутом» дало первый результат
• Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему
• В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой
• «Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов
11 марта 2018
• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу
• Всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна»: у Прилуцкого - «золото», у Гончарова – «серебро»
10 марта 2018
• Кирилл Шарапов завоевал бронзовую награду чемпионата Украины по вольной борьбе
• Юные шахматисты Вадим Степанов и Владимир Чумаков – чемпионы Донецкой области!
9 марта 2018
• Вытяжки в многоэтажных домах небезопасны
• Хозяйственный суд дал добро на снос МАФа
• С гаражами на Торской горсовет не определился
• Лейкемия: причины, симптомы, диагностика
• Власти рассчитывают купить Дворец культуры в этом году
• «Добрая весть» хочет строить образовательный центр
• Краматорчанин, вырубавший лес, оказался на скамье подсудимых
• Охрана задержала мужчину, пытавшегося обокрасть кассу
• Депутат Славянского горсовета насмерть сбил человека
• Славянец изготавливал детское порно с пасынком в главной роли
• Октябрьский суд Харькова отказался рассматривать дело Штепы
7 марта 2018
• У пенсионерки выманили 22 тысячи гривен
• «Славгорводоканал» начал отключать должников «Спрутом»
• «Не грустно, но и не радостно»: железнодорожная больница
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В четверг, 15 марта, на центральной площади Славянска состоится концерт военного оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Государственной службы транспорта Украины.