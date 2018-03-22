Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам

В марте в Украине, как и во всем мире, отмечают День метеоролога. Поскольку собственной метеорологической службы в Славянске нет, мы обратились к опыту старшего поколения. Наблюдения дедушек и бабушек, проводимые на протяжении долгой жизни, показывают - раньше лето было прохладнее и дождливее, а зима холоднее и с обилием снега. Хотя последние 20 лет наметились изменения.

Славянцев, которые многие годы подряд ведут метеорологические заметки, журналистам «ТВ плюс» отыскать не удалось. Но выяснилось, что многим горожанам запомнились погодные аномалии, случавшиеся в разные годы.

По рассказам очевидцев, необычайно холодной оказалась первая военная зима (1941-1942 годы). Житель Славянска Андрей Бабий запомнил 27 декабря 1941. В этот день ему исполнилось 8 лет, и вечером с дедушкой они вышли на крыльцо дома, расположенного в районе нынешней кузни. Вдруг небо разукрасилось необычными огнями. Мальчишка подумал, что это наступает Красная армия, и где-то недалеко идет бой. Но дед, в свое время раскулаченный и сосланный на строительство Беломорканала, уверенно заявил: «Это северное сияние. На именины тебе, Андрюша».

Той же зимой 9-летняя Вера Голик со старшей сестрой шла со Старосодовской площадки к бабушке с дедушкой в район нынешнего памятника Шевченко. Их путь пролегал мимо здания школы (теперь корпус ДГПУ на улице Университетской), где немцы разместили госпиталь для своих солдат. Вдруг из здания вышли трое военных, один подошел к Вериной 13-летней сестре и сдернул с нее теплый шерстяной платок. Девочки испугались, и подумали самое плохое: мама велела подросшей симпатичной дочери одеваться похуже и не поднимать глаз - чтобы избежать беды. Но немец намотал платок поверх пилотки, и махнул сестренкам рукой, чтобы уходили.

- Ему просто было холодно, - вспоминает сегодня Вера Степановна. - Они тогда собирали одежду по хатам. Морозы стояли знатные - свыше 40 градусов. И не день, не два - долгими неделями.

В начале 1990-х в составе делегации Вера Степановна побывала в Германии. Визит пришелся на январь. И когда она сравнила немецкую зиму с нашей, поняла, какой вклад погода внесла в победу над фашистами.

Жительница Славянска Любовь Марушевская припоминает «пыльную» зиму 1967-1968 годов. Женщина, отработав по распределению три года в Саранске, вернулась в родной город, получила квартиру в мкр-не Молодежный, который только застраивался. Первая зима на родине «порадовала» пылевыми бурями. Снега практически не было. Зато дул сильный ветер, который в незастроенном поселке, еще не успевшем превратиться в большой спальный массив, в буквальном смысле сбивал с ног. Вместо сугробов, по воспоминаниям женщины, ветер наметал пылевые «барханы». А вот какая вслед за тем пришла весна, Любовь Петровна не помнит. В апреле она вышла замуж за любимого человека, и по ее словам, «над ней всегда светило солнце».

Педагог Ирина Каштанова вспоминает необычно теплый февраль 1987 года. В тот год она стала мамой, и когда ее 26-го числа забирали из роддома, уже вовсю цвели абрикосы и одуванчики.

Воспоминания Александры Овсянниковой о зиме 2007 года тоже связаны с рождением ребенка. Он появился на свет в декабре 2006-го, и когда встал вопрос о выборе коляски, специалист в магазине посоветовал тяжелую модель с мощными колесами, которые проедут по любому снегу.

- Каждый раз, когда я сносила 22-килограммовую коляску с 4 этажа без лифта, я вспоминала эту фразу. Ведь снег той зимой так и не выпал. Погода была на удивление ровная и теплая, - рассказывает жительница города.

Интересно, что припоминая былые времена, люди делают упор на зиму. Необычно теплая весна или особо ранняя осень в рассказах почему-то не фигурируют. Этому, оказывается, также есть научное объяснение.

- Зима и лето - это так называемые температурные показатели, они могут меняться. А весна и осень - показатели фотопериодичные, связанные с длительностью дня. В природе все зависит от фотопериодичности: падение листьев, перелет птиц - общая картина практически не меняется, - говорит преподаватель естественных дисциплин СКНАУ Наталья Человьян.

Однако, по ее словам, еще в детском саду детям закладывают неправильные определения начала весны или осени. Например, опираясь на известную картину, нас всех учили, что весна начинается с прилета грачей. Но грач - птица кочующая. В нашем регионе они появляются в ноябре. Если следовать этой логике, получается, что ноябрь на Донбассе - начало весны. В средней полосе России, где Саврасов писал свою картину, грачи на самом деле появляются в марте. Подобная история происходит и с грозой. Всем известны строчки Тютчева «Люблю грозу в начале мая». И это достоверно, но лишь для широты Петербурга. В Украине первая гроза обычно была в марте. Еще в XVIII веке казачьи Таврийские игры проводились в марте и были приурочены первому весеннему грому.

Впрочем, судя по нынешней весне, и грачам в марте здесь делать нечего, и грозу до мая мы рискуем не услышать.

Исторический факт: для француза украинские морозы - «как пожар»

Французский инженер Гийом Левассер де Боплан (1595-1673), в середине XVII века служивший польскому королю Яну-Казимиру, оставил потомкам интересную книгу - «Описание Украины». Кроме прочего, он рассказывает в ней о климате территории, простиравшейся от окраин Королевства Польши, до пределов Московии, вплоть до границ Трансильвании».

В своих воспоминаниях француз отметил, что здесь «более суровые и холодные зимы», чем в Нормандии, «хотя эти земли находятся на одной широте». Гийома потрясли «жгучие и лютые» морозы. Он сравнил их с пожаром, который «может все уничтожать». По словам де Боплана, от морозов в 1646 году польская армия несла значительные потери. «Мороз убивал не только людей, но и лошадей, хотя они значительно сильнее и выносливее. Уберечься от холода можно только «окутавшись во все, что греет». Сам де Боплан сумел спастись потому, что в карете всегда держал пса, который согревал его. Кроме того, он растирал спиртом лицо, руки и стопы, а затем укутывал их смоченной в спирте тканью.