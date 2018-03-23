Как будем жить при медреформе: о декларациях и не только

С 1 апреля в Украине в целом и в Славянске в частности стартует национальная кампания по выбору врача-терапевта или семейного доктора для взрослых и педиатра для детей. Теперь каждый житель города может (и должен!) заключить договор на обслуживание с конкретным медработником. Врача можно выбрать независимо от места жительства или регистрации. Как это сделать правильно, рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим.

Декларацию можно заключить до конца года

- Обращаю внимание, что 1 апреля - всего лишь старт кампании. Она продлится до конца текущего года. Поэтому не нужно в этот день в обязательном порядке отправляться в амбулаторию, - объясняет начальник горздрава.

Тем не менее, чиновники рекомендуют по возможности заключить договоры в течение ближайших трех месяцев.

Подписывать декларацию с врачом нужно лично. Один человек не сможет сделать это за всю семью. Стоит учитывать и тот факт, что члены одной семьи имеют полное право наблюдаться у разных докторов. Чтобы подписать договор, нужно прийти в амбулаторию, где работает выбранный специалист, с паспортом, идентификационным кодом и мобильным телефоном. В случае, если декларация подписывается для ребенка, - следует иметь при себе свидетельство о рождении и идентификационный код малыша (если таковой имеется). Все славянские амбулатории. говорит Елена Джим, подключены к системе «Электронное здоровье», но желающие могут уточнить эту информацию у врача либо в регистратуре.

Декларация заполняется исключительно в электронном виде, и делает это врач либо лицо, которого уполномочило данное медучреждение. В договор вносятся данные врача, пациента и его мобильный телефон. После вода данных на указанный номер приходит SMS-сообщение с кодом. Он вводится в систему «Электронное здоровье» для подтверждения. Если по какой-либо причине у пациента нет мобильного телефона, проблема решаема. Доктор (или уполномоченное медучреждением лицо) отсканирует оригиналы документов и приложит их к декларации в электронном виде.

После присвоения кода декларация распечатывается в двух экземплярах. Оба их подписывают врач и пациент. Один экземпляр остается в амбулатории, второй забирает зарегистрированный горожанин.

Елена Джим объясняет, что заполненная декларация не «привязывает» человека к доктору навсегда. Пациент может в любой момент поменять врача и заключить договор с другим медиком. Для этого ему даже не придется повторно заполнять декларацию, поскольку изменения автоматически зафиксируются в системе «Электронное здоровье».

От вызова врача на дом придется отвыкать

Несмотря на то, что теоретически каждый славянец, независимо от места проживания, может выбрать любого врача, начальник горздрава все же рекомендует остановиться на близлежащей амбулатории. В противном случае, объясняет Елена Джим, возникнут сложности с выездом доктора на дом к пациенту.

Впрочем, реформа в принципе минимизирует вызовы на дом. Если раньше врач вел прием в амбулатории в течение 3 часов и еще 3 отводилось на вызовы, теперь на прием в амбулатории планируется 5 часов и лишь один - на выезд по домам. То есть, все сводится к тому, что такие выезды будут осуществляться лишь в самых необходимых случаях.

- Зачастую люди вызывают доктора, чтобы посоветоваться о течение хронической болезни, а то и вовсе пообщаться. Теперь такая практика уйдет в прошлое. Пациент и врач будут по телефону обсуждать ситуацию и принимать решение о необходимости визита, - говорит начальник горздрава.

В этой связи трудно представить себе, что у врача, практикующего, например, в мкр-не Химик, найдется время съездить по вызову к пациенту, проживающему на Артема или Железнодорожном мкр-не.

Согласно рекомендациям профильного министерства, семейный врач-терапевт может обслуживать до 2 тысяч пациентов, а педиатр - до 900. Но в славянских реалиях, судя по всему, эти нормы соблюдаться не будут. По словам Елены Джим, при нехватке специалистов врачам придется работать сверхнормативно. Но без медицинской помощи не оставят никого.

Когда реестры станут электронными

Еще одно нововведение Министерства охраны здоровья касается отмены бумажных карточек и талончиков к врачам. Для того, чтобы эти новшества стали нормой жизни на местах, должен быть сформирован единый электронный реестр и введены в оборот электронные карты.

- Это зависит не только от нас, но и от министерства, - говорит Елена Джим. - В медицинских картах содержится конфиденциальная информация, поэтому МОЗ должно разработать меры по ее защите. Думаю, что ситуация прояснится к концу текущего года, когда на места будут спущены рекомендации и инструкции.

В то же время начальник горздрава соглашается с тем, что электронная форма отчетности и учета намного более удобна и перспективна, чем бумажная.

Что касается отмены талонной системы при походе к врачу, - она также является делом будущего. После того, как будут заключены декларации и проведена приписка, пациент сможет позвонить по телефону врачу либо медсестре, и они назначат дату и время визита. То же самое можно будет сделать и в электронной форме. Однако, говорит Елена Джим, на сегодняшний день говорить об этой форме работы преждевременно.

Из кого выбирать будем

На сайте городского совета slavrada.gov.ua отдел здравоохранения опубликовал список славянских терапевтов и педиатров, среди которых жители города могут выбрать своего врача. Обращаем внимание, что выбор может быть произведен лишь среди врачей общей семейной практики. Заключить договор с медиком, который, например, работает терапевтом или педиатром в больнице, не представляется возможным.

Перелік лікарів загальної практики - сімейних лікарів

Амбулаторія №1 - вул. Банківська 85, тел. (06262) 3-31-46

1. Добровинська Лідія Іванівна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 42 р.

2. Євсюков Андрій Петрович - сімейний лікар-спеціаліст, стаж 26 р.

3. Рослик Валентина Семенівна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 31 р.

4. Шевченко Наталія Миколаївна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 39 р.

5. Кемза Галіна Анатоліївна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 42 р.

6. Меженін Петро Миколайович - сімейний лікар вищої категорії, стаж 40 р.

7. Торгіна Ольга Віталіївна - сімейний лікар і лікар-педіатр вищих категорій, стаж 23 р.

8. Винниченко Ігор Миколайович - сімейний лікар вищої категорії, стаж 35 р.

Амбулаторія № 2 - вул. Банківська 85, тел. (06262) 3-31-46

1. Колесникова Ірина Анатоліївна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 34 р.

2. Хріпков Олександр Олексійович - лікар-терапевт дільничний вищої категорії, стаж 35 р.

3. Єгорова Светлана Володимирівна - сімейний лікар першої категорії, стаж 26 р.

4. Сипкова Олена Степанівна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 41 р.

5. Філімошкіна Ольга Борисовна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 36 р.

6. Ліхота Ольга Борисовна - сімейний лікар спеціаліст, стаж 6 р.

7. Татаринцева Світлана Іванівна - лікар-терапевт дільничний вищої категорії, стаж 35 р.

Амбулаторія № 3 - вул. Шевченко 40, тел. (06262) 3-44-78

1. Косик Валентина Миколаївна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 22 р.

2. Лесів Наталія Богданівна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 32 р.

3. Олійник Юрій Анатолійович - сімейний лікар спеціаліст, стаж 27 р.

4. Омельченко Ольга Федорівна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 30 р.

5. Попович Неля Іванівна - лікар дільничий терапевт першої категорії, стаж 57 р.

6. Басараб Віктор Павлович - лікар дільничий терапевт другої категорії, стаж 46 р.

Амбулаторія № 4 - вул. Ярослава Мудрого 14, тел. (06262) 2-91-94

1. Якимук Ганна Єгорівна - педіатр дільничний вищої категорії, сімейний лікар першої категорії, стаж 44 р.

2. Тарновський Андрій Вікторович - педіатр дільничний і сімейний лікар вищих категорій, стаж 34 р.

3. Ушакова Світлана Миколаївна - педіатр дільничний першої категорії, сімейний лікар вищої категорії, стаж 31 р.

4. Матяш Валентина Петрівна - педіатр дільничний вищої категорії, стаж 35 р.

5. Пастухова Інна Григорівна - педіатр дільничний і сімейний лікар вищих категорій, стаж 30 р.

6. Качмар Ірина Миколаївна - педіатр дільничний вищої категорії, стаж 25 р.

Амбулаторія № 5 - вул. Генерала Батюка 25, тел. (06262) 62-28-22

1. Лепська Марина Анатоліївна - педіатр дільничний вищої категорії, сімейний лікар першої категорії, стаж 28 р.

2. Попова Вікторія Дмитриївна - педіатр дільничний вищої категорії, сімейний лікар спеціаліст, стаж 34 р.

3. Благодєтєлєва Ніна Іванівна - педіатр дільничний вищої категорії, сімейний лікар спеціаліст, стаж 48 р.

4. Профатило Тетяна Володимирівна - педіатр дільничний вищої категорії, сімейний лікар вищої категорії, стаж 34 р.

5. Рогівець Ірина Миколіївна - педіатр дільничний, лікар спеціаліст, стаж 3 р.

Амбулаторія № 6 - вул. Шевченко 40, тел. (06262) 3-44-78

1. Сипков Віталій Мусійович - сімейний лікар вищої категорії, стаж 42 р.

2. Анікєєва Тетяна Сергіївна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 31 р.

3. Останькович Людмила Олександрівна - лікар терапевт дільничний вищої категорії, стаж 37 р.

4. Петруніна Євгенія Олексіївна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 39 р.

5. Трускало Тетяна Юріївна - сімейний лікар першої категорії, стаж 12 р.

Амбулаторія № 7 - вул. Донська 5, тел. (06262) 62-48-22

1. Адарічев Валерій Дмитрович - сімейний лікар і педіатр вищих категорій, стаж 34 р.

2. Шукліна Світлана Миколаївна - сімейний лікар і терапевт вищих категорій, стаж 30 р.

3. Рязанцева Ірина Миколаївна - сімейний лікар вищої категорії , стаж 34 р.

4. Кисла Наталія Михайлівна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 32 р.

5. Манаков Віктор Іванович - сімейний лікар першої категорії, педіатр вищої категорії, стаж 33 р.

6. Задорожна Людмила Григорівна - сімейний лікар і педіатр вищих категорій, стаж 40 р.

7. Бондарева Наталія Миколаївна - сімейний лікар спеціаліст, стаж 34 р.

8. Крикунова Віолетта Ринальдівна - терапевт дільничний другої категорії, стаж 19 р.

9. Іваненко Володимир Якович - сімейний лікар першої категорії, стаж 36 р.

10. Лазаревич Валентина Іванівна - терапевт дільничний другої категої, стаж 47 р.

11. Зарецький Сергій Іванович - сімейний лікар вищої категорії, стаж 23 р.

Амбулаторія № 8 - вул. Заводська 2, тел. (06262) 2-58-16

1. Дьяченко Вікторія Василівна - сімейний лікар вищої категорії, стаж 36 р.

2. Шевченко Валентина Іванівна - педіатр дільничний і сімейний лікар вищих категорій, стаж 19 р.

Амбулаторія № 9 - м. Святогірськ, вул. Островського 21а, тел. (06262) 5-51-33

1. Шлюфін Володимир Григорович - сімейний лікар першої категорії, стаж 34 р.

2. Колесніков Олександр Віталійович - сімейний лікар вищої категорії, стаж 40 р.

3. Решетняк Олена Костянтинівна - сімейний лікар спеціаліст, стаж 5 р.

Амбулаторія № 10 - вул. Маломіська 142, тел. (06262) 7-23-01

1. Моргун Наталя Миколаївна - терапевт дільничний лікар спеціаліст, стаж 19 р.

2. Піддубний Володимир Андрійович - терапевт дільничний першої категорії, стаж 36 р.

3. Булатецька Валентина Миколаївна - терапевт дільничний вищої категорії, стаж 43 р.

4. Боєва Ірина Анатоліївна - педіатр дільничний вищої категорії, стаж 33 р.

5. Горячковська Марія Андріївна - сімейний лікар спеціаліст, стаж 2,5 р.

6. Назаренков Анрій Анатолійович - терапевт дільничний другої категорії, стаж 13 р.