Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги

|23 марта 2018
|Просмотров: 34
|
Центральная библиотека Славянска продолжает цикл встреч с интересными людьми в формате проекта "живая книга". 20 марта заинтересовавшиеся этим мероприятием горожане могли "почитать" жизнеописания нескольких известных жительниц нашего города.
Поскольку событие совпало с Международным днем счастья, организаторы использовали это в разработке сценария и, учитывая гендерный состав приглашенных рассказчиков, назвали его "Женские истории счастья". Истории оказались очень разными, ведь каждая из героинь повествования нашла свой рецепт.
Депутат городского совета и координатор проекта "Киевский диалог" Ольга Алтунина стремится обновить стереотип женщины-политика и занимается внедрением в городе новых инструментов демократии. Один из последних - набирающая динамику программа "Бюджет участия Славянска". Лично включиться в процесс преобразования местной громады ее побудили события 2014-го, когда пришла идентификация себя как активной части украинского общества и понимание того, что нытьем делу не поможешь.
Впрочем, трехмесячная оккупация города отразилась на судьбах всех рассказчиц.
Школьная учительница, волонтер и администратор группы "Я помогаю армии" Марина Данилова по возвращении в родной город из вынужденной эвакуации посвятила себя тому, чтобы делами утверждать лозунг "Слов'янськ - це Україна". За минувшие с того времени годы она познакомилась с сотнями добровольцев и их родственниками, выслушала столько же историй и твердо убедилась, что украинский народ непобедим. Продолжая вместе с другими волонтерами выполнять заказы военнослужащих, она активно занимается общественной деятельностью и старается привить патриотизм своим ученикам и их родителям.
Блогер и лидер общественной организации "Возраст счастья" Наталья Бондаренко - человек непоседливый. Ее можно встретить на доброй половине проходящих в Славянске обучающих тренингов и почти на всех массовых мероприятиях. Вооружившись девизом "После 50-ти жизнь только начинается", Наталья объединила вокруг себя несколько единомышленниц, с которыми изучает азы компьютерной грамотности, правила этикета, историю Славянщины, совершает туристические экскурсии и проходит сеансы скандинавской ходьбы, посещает спа-салоны, танцевальные классы, выставки, концерты и другие развивающие локации. Своим примером она пытается взбодрить старшее поколение и зачастую это ей очень хорошо удается.
Единственным иллюстрированным изданием живой "книжной полки" была художник и предприниматель Елена Шестопалова. На встречу с читателями она привезла несколько авторских работ и старинную фотографию своей бабушки. После 2014 года в творчестве Елены произошли изменения - на смену городским пейзажам и персонажам пришли украинские мотивы. В свободное от творческой и предпринимательской деятельности время славянка занимается живописью с детской группой, участвует в организации культурных событий, и как гражданин горячо переживает за судьбу Украины, хотя при этом очень любит Францию. Для осознанного патриота, тем более художницы, - не парадокс.
Следует отметить, что все эти жительницы города ранее уже становились героинями публикаций "ТВ плюс". Некоторые даже неоднократно, так что часть фактов из их жизни читателям газеты уже известна. Другое дело, что любой пересказ чужих мыслей и эмоций всегда проигрывает первоисточнику. По заверешении мероприятия "автобиографы" признались, что для них это тоже был новый, запоминающийся опыт, то есть - новая страница в личном жизнеописании.
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
• «Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе
• Как будем жить при медреформе: о декларациях и не только
22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
• «Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах
• Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность
20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
— 23 марта 2018 —
С 1 апреля в Украине в целом и в Славянске в частности стартует национальная кампания по выбору врача-терапевта или семейного доктора для взрослых и педиатра для детей. Теперь каждый житель города может (и должен!) заключить договор на обслуживание с конкретным медработником. Врача можно выбрать независимо от места жительства или регистрации. Как это сделать правильно, рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим.
— 22 марта 2018 —
Необычно теплая зима и приходящий ей на смену снежный март постепенно становятся традицией. Шутки о чучеле Зимы, которое выжило в масленичном костре и мстит, и о марте, который вышел отработать за декабрь, потому что тот за него уже выходил, похоже, будут для нас суровой правдой жизни. Но можно ли, основываясь на погодных аномалиях, сделать вывод об изменении климата? Этот вопрос мы задали преподавателю естественных дисциплин СКНАУ Наталия Человьян.
— 22 марта 2018 —
В марте в Украине, как и во всем мире, отмечают День метеоролога. Поскольку собственной метеорологической службы в Славянске нет, мы обратились к опыту старшего поколения. Наблюдения дедушек и бабушек, проводимые на протяжении долгой жизни, показывают - раньше лето было прохладнее и дождливее, а зима холоднее и с обилием снега. Хотя последние 20 лет наметились изменения.
— 22 марта 2018 —
Интересно, что по всем прогнозам и приметам весна-2018 должна была оказаться ранней и теплой. В это охотно верилось до середины февраля, когда город и страну засыпало снегом.
Приветствую, гость! Вход
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
• «Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе
• Как будем жить при медреформе: о декларациях и не только
22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
• «Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах
• Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность
20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги»
Центральная библиотека Славянска продолжает цикл встреч с интересными людьми в формате проекта "живая книга". 20 марта заинтересовавшиеся этим мероприятием горожане могли "почитать" жизнеописания нескольких известных жительниц нашего города.