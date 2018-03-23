Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги

Поскольку событие совпало с Международным днем счастья, организаторы использовали это в разработке сценария и, учитывая гендерный состав приглашенных рассказчиков, назвали его "Женские истории счастья". Истории оказались очень разными, ведь каждая из героинь повествования нашла свой рецепт.

Депутат городского совета и координатор проекта "Киевский диалог" Ольга Алтунина стремится обновить стереотип женщины-политика и занимается внедрением в городе новых инструментов демократии. Один из последних - набирающая динамику программа "Бюджет участия Славянска". Лично включиться в процесс преобразования местной громады ее побудили события 2014-го, когда пришла идентификация себя как активной части украинского общества и понимание того, что нытьем делу не поможешь.

Впрочем, трехмесячная оккупация города отразилась на судьбах всех рассказчиц.

Школьная учительница, волонтер и администратор группы "Я помогаю армии" Марина Данилова по возвращении в родной город из вынужденной эвакуации посвятила себя тому, чтобы делами утверждать лозунг "Слов'янськ - це Україна". За минувшие с того времени годы она познакомилась с сотнями добровольцев и их родственниками, выслушала столько же историй и твердо убедилась, что украинский народ непобедим. Продолжая вместе с другими волонтерами выполнять заказы военнослужащих, она активно занимается общественной деятельностью и старается привить патриотизм своим ученикам и их родителям.

Блогер и лидер общественной организации "Возраст счастья" Наталья Бондаренко - человек непоседливый. Ее можно встретить на доброй половине проходящих в Славянске обучающих тренингов и почти на всех массовых мероприятиях. Вооружившись девизом "После 50-ти жизнь только начинается", Наталья объединила вокруг себя несколько единомышленниц, с которыми изучает азы компьютерной грамотности, правила этикета, историю Славянщины, совершает туристические экскурсии и проходит сеансы скандинавской ходьбы, посещает спа-салоны, танцевальные классы, выставки, концерты и другие развивающие локации. Своим примером она пытается взбодрить старшее поколение и зачастую это ей очень хорошо удается.

Единственным иллюстрированным изданием живой "книжной полки" была художник и предприниматель Елена Шестопалова. На встречу с читателями она привезла несколько авторских работ и старинную фотографию своей бабушки. После 2014 года в творчестве Елены произошли изменения - на смену городским пейзажам и персонажам пришли украинские мотивы. В свободное от творческой и предпринимательской деятельности время славянка занимается живописью с детской группой, участвует в организации культурных событий, и как гражданин горячо переживает за судьбу Украины, хотя при этом очень любит Францию. Для осознанного патриота, тем более художницы, - не парадокс.

Следует отметить, что все эти жительницы города ранее уже становились героинями публикаций "ТВ плюс". Некоторые даже неоднократно, так что часть фактов из их жизни читателям газеты уже известна. Другое дело, что любой пересказ чужих мыслей и эмоций всегда проигрывает первоисточнику. По заверешении мероприятия "автобиографы" признались, что для них это тоже был новый, запоминающийся опыт, то есть - новая страница в личном жизнеописании.