Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат

|28 марта 2018
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Главными итогами проведенного недавно исследования стало то, что в Украине на сегодняшний день на одно рабочее место претендует в среднем три человека. При этом следует отметить тот факт, что по отдельным вакансиям число соискателей может существенно различаться.
Самой высокой конкуренцией обладает должность топ-менеджера. На данный момент этот показатель составил 13 человек на место. А вот спрос на работу юристом вдвое меньше – 6 кандидатов на одну позицию. В то же время у рабочих, страховых агентов, официантов, курьеров и тому подобных вакансий на данный момент существенный недобор.
Объясняются такие показатели достаточно просто. Во-первых, максимальными зарплатами, а также тем, что на сегодняшний день рынок перенасыщен специалистами из-за того, что многие абитуриенты стараются получить высокооплачиваемую профессию, не задумываясь о том, что на рынке труда вакансий для них не будет хватать. Ознакомиться со всеми востребованными профессиями, а также условиями, предложенными различными компаниями и предприятиями, можно тут. Это позволит вам подобрать вариант, который будет вас устраивать по всем параметрам.
По данным сайтов, предоставляющих сведения о работе, самые крупные рынки труда на сегодняшний день в городах с миллионным количеством жителей. При этом наиболее востребованными являются инженеры, а на втором месте в Киеве и Харькове находятся вакансии, связанные с продажами, а во Львове и Одессе - с производством.
В Киеве средняя заработная плата, которая предлагается работодателями, составляет чуть больше 8 тысяч. При этом многие люди не согласны наниматься на работу с зарплатой меньше 10800 грн. Кроме того, в Одессе, Днепре и Львове несоответствие между предложенной и ожидаемой зарплатой составляет 15%, в то время как в Харькове ситуация наиболее сбалансирована. Предложение составляет 6600 грн., а уровень ожидаемой зарплаты – 6740 грн.
Такая разница обусловлена тем, что жизнь в Киеве самая дорогая, то есть тут достаточно недешевые продукты и высокая стоимость аренды жилья. Из-за повышенной заработной платы многие едут в столицу за тем, чтобы иметь неплохой доход.
В целом же, можно сказать, что рынок труда сегодня вполне позволяет выбрать себе профессию, соответственно собственным способностям и предпочтениям, а также ожидаемым перспективам. Однако принятие такого решения должно быть максимально взвешенным. Это факт.
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• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
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Комментарии к статье «Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат»
Главными итогами проведенного недавно исследования стало то, что в Украине на сегодняшний день на одно рабочее место претендует в среднем три человека. При этом следует отметить тот факт, что по отдельным вакансиям число соискателей может существенно различаться.