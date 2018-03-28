|28 марта 2018
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Юридическая компания Finance Business Service начала свое существование более 10 лет назад. За время своей деятельности она набрала целый штат специалистов, работающих в области корпоративного, зарубежного и гражданского права. Кроме того, здесь трудятся профессионалы из сферы аудиторских и гражданских услуг. Фирма сотрудничает с различными банками по всему миру, а также она имеет два офиса, один из которых расположен в Киеве, а второй находится в Праге.
Finance Business Service работает на международном уровне, кроме того, она предлагает широкий спектр услуг в сфере налогового планирования, аудита и консалтинга, осуществляет свою деятельность на территории стран Европы, Азии и Америки.
Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых ею услуг можно на сайте fbs-tax.com.
Сотрудничая с юристами, каждый клиент должен задаться вопросом о соблюдении конфиденциальности предоставленной им информации. Собственник предприятия не должен забывать о том, что правильная работа специалиста должна обеспечить сохранность всех важных сведений, профессионал не должен допускать их разглашения без разрешения на то своего клиента. В Finance Business Service внимательно относятся к тому, чтобы полученная от партнеров информация оставалась на 100 процентов защищенной. При этом после завершения процедуры регистрации компании все соответствующие документы будут возвращены клиенту, в офисе они не хранятся. Таким образом, конфиденциальность, причем как во время работы, так и по ее окончании, обеспечивается на самом высоком уровне.
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28 марта 2018
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
• «Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе
• Как будем жить при медреформе: о декларациях и не только
22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
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Юридическая компания Finance Business Service начала свое существование более 10 лет назад. За время своей деятельности она набрала целый штат специалистов, работающих в области корпоративного, зарубежного и гражданского права. Кроме того, здесь трудятся профессионалы из сферы аудиторских и гражданских услуг. Фирма сотрудничает с различными банками по всему миру, а также она имеет два офиса, один из которых расположен в Киеве, а второй находится в Праге.