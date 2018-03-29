Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев

|29 марта 2018
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В центральной библиотеке представили сборник стихотворений Александра Романько. Презентация издания состоялась 21 марта, в рамках мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню поэзии. К глубокой печали всех участников, сборник вышел в свет после смерти поэта.
Международный день поэзии Славянск посвятил собственным талантам - благо ими наша земля не обделена. Развивая тему поэзии, организаторы постарались охватить в своем рассказе все поколения стихотворцев: от ушедших в историю, до пришедшей им на смену молодежи. По сложившейся традиции, основателем поэтической плеяды Славянска стало принято считать поэта-романтика Михаила Петренко. С упоминания о нем и началось повествование об эволюции этой сферы до наших дней.
Среди современников с особой теплотой вспоминали Александра Романько, трагически ушедшего из жизни в ноябре 2017 года. В ходе мероприятия аудитории представили новый сборник его стихов, который называется «Мімікрія і мартиролог». Вошедшие в него произведения интерпретируют события последних лет и отражают гражданскую позицию поэта. Многие из этих стихотворений звучали на на передовой, куда Александр Романько приезжал с творческим проектом "Поэтический десант". Одно из стихотворений на презентации сборника прочитала молодая воспитанница этого проекта Алина Шейкаш. Но наиболее искренне слова звучали из уст самого автора, к сожалению всей аудитории - уже только с экрана. Впрочем, завершилось мероприятие на оптимистической ноте, ведь дело ушедших из жизни поэтов продолжают их последователи.
Напомним, что в конце декабря публике представили дополненный и переизданный сборник ранних стихов Александра Романько "Не замучит меня хромота". Ценителям творчества талантливого земляка, вероятно, будет интересно узнать, что сейчас местный телеканал занимается изготовлением видеофильма, о его жизни.
29 марта 2018
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Юридическая компания Finance Business Service начала свое существование более 10 лет назад. За время своей деятельности она набрала целый штат специалистов, работающих в области корпоративного, зарубежного и гражданского права. Кроме того, здесь трудятся профессионалы из сферы аудиторских и гражданских услуг. Фирма сотрудничает с различными банками по всему миру, а также она имеет два офиса, один из которых расположен в Киеве, а второй находится в Праге.
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29 марта 2018
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• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
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Комментарии к статье «Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев»
В центральной библиотеке представили сборник стихотворений Александра Романько. Презентация издания состоялась 21 марта, в рамках мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню поэзии. К глубокой печали всех участников, сборник вышел в свет после смерти поэта.