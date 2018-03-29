Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев

Международный день поэзии Славянск посвятил собственным талантам - благо ими наша земля не обделена. Развивая тему поэзии, организаторы постарались охватить в своем рассказе все поколения стихотворцев: от ушедших в историю, до пришедшей им на смену молодежи. По сложившейся традиции, основателем поэтической плеяды Славянска стало принято считать поэта-романтика Михаила Петренко. С упоминания о нем и началось повествование об эволюции этой сферы до наших дней.

Среди современников с особой теплотой вспоминали Александра Романько, трагически ушедшего из жизни в ноябре 2017 года. В ходе мероприятия аудитории представили новый сборник его стихов, который называется «Мімікрія і мартиролог». Вошедшие в него произведения интерпретируют события последних лет и отражают гражданскую позицию поэта. Многие из этих стихотворений звучали на на передовой, куда Александр Романько приезжал с творческим проектом "Поэтический десант". Одно из стихотворений на презентации сборника прочитала молодая воспитанница этого проекта Алина Шейкаш. Но наиболее искренне слова звучали из уст самого автора, к сожалению всей аудитории - уже только с экрана. Впрочем, завершилось мероприятие на оптимистической ноте, ведь дело ушедших из жизни поэтов продолжают их последователи.

Напомним, что в конце декабря публике представили дополненный и переизданный сборник ранних стихов Александра Романько "Не замучит меня хромота". Ценителям творчества талантливого земляка, вероятно, будет интересно узнать, что сейчас местный телеканал занимается изготовлением видеофильма, о его жизни.