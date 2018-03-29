Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power

В прошедшую субботу, 24 марта, платформа инициатив «Теплица» провела в Славянске второй по счету фестиваль «Hidden Power», дебют которого состоялся в апреле 2017 года. На этот раз организаторы предложили активным жителям города знакомство с новыми локациями и музыкантами.

Познавательные экскурсии

Цель и идея «Hidden Power Festsval», по словам волонтеров «Теплицы», с прошлого года не изменилась. Событие задумывалось для того, чтобы раскрыть для широкой аудитории места, куда в повседневности попасть бывает сложно, а порой и невозможно. В 2017-м такими локациями стали лаборатория НИИВН и здание, расположенное за «домом Александрова», отданное сначала городской властью под размещение «Теплицы». Позже, правда, оказалось, что строение аварийное, но провести там в рамках фестиваля урбанистическую фотосессию ребята все же успели.

В этом году тематическим приоритетом решили сделать местный керамический кластер. Объектами для посещения выбрали промышленное предприятие – завод «Зевс-Керамика» и частную мастерскую семьи Павленко. По словам координатора «Теплицы» Анны Авдиянц, на обе экскурсии записалось намного больше желающих, чем планировалось вначале, поэтому формат пришлось пересматривать уже по мере реализации проекта. К примеру, на заводе предполагалось создавать экскурсионные группы не более, чем из 10 человек, так как шумное производство заглушает рассказ экскурсовода-технолога. Но в итоге в обе группы вошли по 17 зарегистрировавшихся участников. Некоторые из них признались, что побывать на «Зевс-Керамике» и увидеть его современное оборудование они мечтали с момента открытия предприятия. Теперь давняя мечта сбылась, и режимный объект, пускай ненадолго, открыл двери для посетителей. Судя по отзывам последних, увиденное превзошло самые смелые ожидания.

Вторая экскурсионная локация – частное керамическое производство, организованное семьей Павленко, которые специализируются на производстве эксклюзивных изделий. Попасть сюда смогли тоже не все желающие, а лишь 15 человек. В рамках 3-часового мастер-класса они получили возможность собственными руками сделать керамический горшок, пройдя под руководством наставников все этапы технологии. Поскольку полный цикл в этот промежуток не укладывается, сделанные экскурсантами изделия после просушки и доработки будут подарены им в качестве сувениров. Организаторы фестиваля выражают благодарность руководству обоих предприятий за взаимодействие и готовность участвовать в популяризации города и его промышленности. Учитывая, что в экскурсиях принимали участие не только славянцы, но и гости из Киева, Львова и даже из-за рубежа, информация о керамике Славянска получила новый канал распространения.

Современная музыка

Для развлекательного сегмента фестиваля «Теплица» пригласила набирающую популярность группу «YUKO», которая исполняет электронную музыку, интерпретирующую мотивы народных песен. При этом музыканты подчеркнули, что в своем творчестве они не используют популярный эстрадный репертуар, а ориентируются только на самобытные фольклорные произведения. Материал для композиций они ищут не только в интернет-архивах, но и в специальных культурологических экспедициях, посещая украинские села в разных областях. Как рассказал один из участников дуэта Стас Королев, очень часто музыкантов спрашивают, на каком языке они поют. Ответ однозначен – все песни украинские, но в них используется диалектика различных регионов, зачастую сильно отличающаяся от общепринятых литературных форм. Необычно и звучание этих песен – аутентичный материал «YUKO» подает в современной электронной аранжировке. В целом такой формат группы не удивителен, ведь по образованию Стас Королев – инженер-электронщик, а его коллега по сцене Юлия Юркина – фольклорист.

Проект «YUKO» появился полтора года назад после телешоу «Голос Украины», где ребят заметил продюсер Иван Дорн. Творческий багаж группы пока не очень велик. С момента образования дуэт успел записать 5 синглов и снять 2 видеоклипа. В ноябре 2017-го появился первый полноценный альбом, который музыканты назвали «Дичь». Такое название, по их словам, лучше всего отражает проповедуемый группой формат экспериментального творчества. Некоторые их композиции, признаются ребята, понятны далеко не всей аудитории, хотя и на недостаток поклонников они не жалуются.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в «Теплице», музыканты рассказали, что их творчество заметили не только в Украине, но и за границей. Обратило на себя внимание то, что у «YUKO», как оказалось, имеется довольно большая армия поклонников в РФ. Комментируя этот факт, участники дуэта поделились собственным наблюдением – андеграундных музыкантов из Украины российская публика воспринимает с особым интересом, ассоциируя их с «глотком свежего воздуха». Возвращаясь к местным любителям современной фолк-музыки, отметим, что оценить вживую творчество дуэта "YUKO" они смогли во время завершавшего фестивальную программу концерта.

Вечерний блок

Первоначально концерт планировалось провести, как и в прошлом году, в промзоне керамического комбинат. Напомним, что побывавшие на том событии горожане вспоминали его, как очень "атмосферное". Увы, но в этом году погода не позволила повторить такой формат: с протекающей кровлей совладать волонтеры "Теплицы" так и не смогли. Поэтому для финального аккорда пришлось искать новое помещение. Таковое удалось обнаружить прямо в центре города, между бывшим кинотеатром "Восток" и кафе, выходящим на улицу Банковскую. Примечательно, что собственник пустующего строения предоставил его бесплатно. Звуковое и световое оформление обеспечила компания "Мега Мост". Бесплатные чай и кофе можно было взять на столике под вывеской "#TEPLO" - для неотапливаемого помещения они были весьма кстати. Но только до начала шоу.

Выступление артистов началось с небольшим опозданием, и поэтому первую композицию подмерзшая публика встретила прохладно. Но уже со второй зал начал приплясывать, а далее все шло по нарастающей - зрителей прибывало, музыканты поддавали драйва. Концерт мог бы быть не таким продолжительным, ибо репертуар молодой группы пока ограничен, но разогревшаяся аудитория категорически не хотела отпускать музыкантов, и тем пришлось повторить несколько композиций на "бис". Закончилось событие раздачей автографов и фотосессиями на память.

Если судить по отзывам в соцсетях, второй фестиваль "Hidden Power" понравился горожанам не меньше, чем дебютный. Из озвученных там же пожеланий "Теплице" - не опускать планку и продолжать открывать для любознательных славянцев новые интересные локации и новых интересных людей.