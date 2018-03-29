 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Фестивальные локации

С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет

Светлана Вьюниченко
29 марта 2018 Просмотров: 84 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Весной в водоемах Украины в целом и Славянска в частности начинается массовый нерест рыбы. С целью усиления охраны водных биоресурсов и создания благоприятных условий для их естественного воспроизводства Донецкий рыбоохранный патруль издал приказ о запрета отлова рыбы.

Нерестовый запрет начинается 1 апреля. В реках и их истоках он продлится до 20 мая, в водохранилищах и технических водоемах - до 10 июня, в озерах, старицах и заливах - до 30 июня. С перечнем мест массового нереста рыб и их географическими координатами можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте Госрыбагентства.

Кроме того, в приказе определены сроки запрета на лов раков с 1 апреля по 30 июня, поскольку это время вынашивания икры, личинок, первой линьки. Запрещен отлов и во время второй линьки - с 20 августа по 30 сентября.

В нерестовый период запрещается использование плавсредств. Исключение предоставляется для судов специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану водных биоресурсов. Также в это время устанавливается запрет на проведение соревнований по спортивной рыбалке и подводной охоте.

«Нерест - это особый период в жизни обитателей водоемов. От того, насколько успешно он пройдет, зависят будущие запасы водных биоресурсов. Поэтому призываем граждан к ответственности и строгому соблюдению правил рыболовства», - отметили в управлении Госрыбагентства в Донецкой области.

В ведомстве функционирует телефонная «горячая» линия: (06262) 2-99-04. На нее граждан просят сообщать о замеченных нарушениях.

Отметим, что во время нерестового запрета разрешено любительское рыболовство с берега на водохранилищах и реках с их придаточной системой водоемов. Правда - вне мест массового нереста рыбы. При этом можно использовать спиннинг и одну поплавочную или донную удочку с одним крючком.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

29 марта 2018

Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины

Из Славянска наконец-то вывезли ртуть

Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий

Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»

На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия

С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет

Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»

Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы

Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»

Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году

Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно

На Одесской просят запретить грузовики

Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам

Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу

В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон

Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол

Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power

Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев

Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска

28 марта 2018

Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины

В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо

В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою

Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске

Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа

Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов

Фестивальные локации

Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат

Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно

В бывшем детприемнике откроют приют для собак

Как «Славгорводоканал» отработал минувший год

Также в разделе

Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий

— 29 марта 2018 —

Начиная с 1 апреля жители Славянска начнут выбирать семейного врача для себя и своих детей. Список специалистов, с которыми горожане могут заключить декларацию о сотрудничестве, был опубликован в прошлом номере «ТВ плюс». В него вошли 59 врачей.

Читать далее ⇒

На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия

— 29 марта 2018 —

В рамках информационной кампании «Насилию нет оправдания», которую реализует ПРООН в сотрудничестве с министерством МВД Украины и международным благотворительным фондом «Украинская фундация общественного здоровья», на центральной площади Славянска 3 апреля состоится тематическое мероприятие.

Читать далее ⇒

Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power

— 29 марта 2018 —

В прошедшую субботу, 24 марта, платформа инициатив «Теплица» провела в Славянске второй по счету фестиваль «Hidden Power», дебют которого состоялся в апреле 2017 года. На этот раз организаторы предложили активным жителям города знакомство с новыми локациями и музыкантами.

Читать далее ⇒

Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев

— 29 марта 2018 —

В центральной библиотеке представили сборник стихотворений Александра Романько. Презентация издания состоялась 21 марта, в рамках мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню поэзии. К глубокой печали всех участников, сборник вышел в свет после смерти поэта.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет»

Весной в водоемах Украины в целом и Славянска в частности начинается массовый нерест рыбы. С целью усиления охраны водных биоресурсов и создания благоприятных условий для их естественного воспроизводства Донецкий рыбоохранный патруль издал приказ о запрета отлова рыбы.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины

Из Славянска наконец-то вывезли ртуть

Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»

Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»

Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно

Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам

Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Кто заказывал такси на Дубровку

Рубака-парень

Длинные руки на короткой ноге

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины

В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо

В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 марта 2018

Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины

Из Славянска наконец-то вывезли ртуть

Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий

Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»

На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия

С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет

Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»

Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы

Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»

Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году

Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно

На Одесской просят запретить грузовики

Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам

Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу

В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон

Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол

Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power

Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев

Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска

28 марта 2018

Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины

В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо

В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою

Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу

Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске

Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа

Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов

Фестивальные локации

Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат

Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно

В бывшем детприемнике откроют приют для собак

Как «Славгорводоканал» отработал минувший год

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top