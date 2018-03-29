С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет

|29 марта 2018
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Весной в водоемах Украины в целом и Славянска в частности начинается массовый нерест рыбы. С целью усиления охраны водных биоресурсов и создания благоприятных условий для их естественного воспроизводства Донецкий рыбоохранный патруль издал приказ о запрета отлова рыбы.
Нерестовый запрет начинается 1 апреля. В реках и их истоках он продлится до 20 мая, в водохранилищах и технических водоемах - до 10 июня, в озерах, старицах и заливах - до 30 июня. С перечнем мест массового нереста рыб и их географическими координатами можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте Госрыбагентства.
Кроме того, в приказе определены сроки запрета на лов раков с 1 апреля по 30 июня, поскольку это время вынашивания икры, личинок, первой линьки. Запрещен отлов и во время второй линьки - с 20 августа по 30 сентября.
В нерестовый период запрещается использование плавсредств. Исключение предоставляется для судов специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану водных биоресурсов. Также в это время устанавливается запрет на проведение соревнований по спортивной рыбалке и подводной охоте.
«Нерест - это особый период в жизни обитателей водоемов. От того, насколько успешно он пройдет, зависят будущие запасы водных биоресурсов. Поэтому призываем граждан к ответственности и строгому соблюдению правил рыболовства», - отметили в управлении Госрыбагентства в Донецкой области.
В ведомстве функционирует телефонная «горячая» линия: (06262) 2-99-04. На нее граждан просят сообщать о замеченных нарушениях.
Отметим, что во время нерестового запрета разрешено любительское рыболовство с берега на водохранилищах и реках с их придаточной системой водоемов. Правда - вне мест массового нереста рыбы. При этом можно использовать спиннинг и одну поплавочную или донную удочку с одним крючком.
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Весной в водоемах Украины в целом и Славянска в частности начинается массовый нерест рыбы. С целью усиления охраны водных биоресурсов и создания благоприятных условий для их естественного воспроизводства Донецкий рыбоохранный патруль издал приказ о запрета отлова рыбы.