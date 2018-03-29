Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий

Начиная с 1 апреля жители Славянска начнут выбирать семейного врача для себя и своих детей. Список специалистов, с которыми горожане могут заключить декларацию о сотрудничестве, был опубликован в прошлом номере «ТВ плюс». В него вошли 59 врачей.

Подразумевается, что семейный врач, имея соответствующую подготовку, может лечить как взрослых, так и малышей. Однако наверняка большая часть жителей города для своего ребенка по старинке выберет врача-педиатра. В таком случае выбор ограничится 17-ю специалистами разных категорий.

Среди славянских эскулапов - 43 женщины и 16 мужчин. Поскольку в этом случае гендерный признак играет не самую важную роль, отметим, что 41 врач имеет высшую категорию, а некоторые - даже не одну. Например, многие получили статус «семейный врач высшей категории» и «педиатр участковый высшей категории». Также в списке значатся 5 врачей первой категории (без какой-либо другой), 4 врача второй категории и 9 специалистов.

Самый большой стаж - 57 лет - имеет участковый врач, терапевт первой категории Неля Попович. Она работает в амбулатории №3 на ул. Шевченко. На втором месте со стажем 48 лет педиатр участковый высшей категории, семейный врач-специалист Нина Благодетелева. Она работает в амбулатории №5 в мкр-не Артема. 47 лет стажа имеет терапевт участковый второй категории Валентина Лазаревич, которая работает в амбулатории №7 в мкр-не Химик. 46 лет стажа у Виктора Басараба - врача участкового, терапевта второй категории амбулатории №3.

Всего в списке 13 врачей со стажем 40 и более лет. Как бы высоко ни ценился опыт, следует признать, что 57 лет стажа врач может заработать не ранее, чем к 80 годам. И это при том, если в стаж засчитают и три года интернатуры. В противном случае врачу должно быть не менее 83 лет. Сложно представить, что в этом почтенном возрасте доктор сможет бодро ходить на вызовы и выслушать хрипы в груди пациента. Собственно говоря, и 40 лет стажа указывают на то, что врачу уже исполнилось минимум 63 года, и даже по новому законодательству он вплотную приблизился к пенсионному возрасту.

В то же время в списке значатся лишь 4 доктора, чей стаж не дотягивает до 10 лет, и которых можно отнести к молодому пополнению. Самой «новенькой» является Мария Горячковская, семейный врач-специалист амбулатории №10, расположенной в мкр-не Железнодорожный. Ее стаж насчитывает 2,5 года. Немного больше - 3 года - трудится в амбулатории №5 педиатр участковый, врач-специалист Ирина Роговец. 5 лет насчитывает стаж семейного врача-специалиста из амбулатории №9, расположенной в Святогорске, Елены Решетняк. 6 лет - стаж семейного врача-специалиста амбулатории №2 (ул. Банковская) Ольги Лихоты.

При этом, по словам начальника отдела здравоохранения Елены Джим, обеспеченность семейными и участковыми врачами в Славянске составляет 69%. Однако 41,5% из них уже достигли пенсионного возраста.

Как сделать выбор, каждый будет решать для себя сам. Мы лишь напомним, что, по обещанию начальника горздрава, даже если врачам придется брать «сверхплановых» пациентов, без медицинской помощи никого не оставят. И еще одно замечание - каждый из нас имеет право поменять «задекларированного» врача в случае необходимости.