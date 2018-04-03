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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

Две школы ушли на каникулы досрочно

Антон Скворцов
3 апреля 2018 Просмотров: 91 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По словам Игоря Рублевского, поставщик выставил на тендер заниженную цену на газ, а после победы в торгах сразу же решил ее увеличить.

По плану, каникулы в общеобразовательных учреждениях Славянска будут длиться с 9 по 15 апреля. Однако две школы – №7 и №11 – были вынуждены прервать учебный процесс досрочно. В связи с отключением отопления они ушли на каникулы с 3 апреля.

Как сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский, это произошло из-за форс-мажорного обстоятельства: поставщик газа, на котором работают котельные учреждений, - черкасское ООО «Энергогазрезерв» - прекратило подачу голубого топлива. 

Игорь Рублевский объяснил, что данное предприятие выиграло открытые торги, выйдя на тендер с предложением о поставках газа по заниженной цене. После подписания договора поставщики сразу же подняли цену на 28%. Однако руководство отдела образования выступило против такой политики, после чего поставщик согласился умерить аппетит до 19%. В итоге был заключен дополнительный договор, согласно которому цена газа увеличивалась на 10%. 

«Поставщика это не устраивает, и он прекратил поставку газа. Хотя мы предлагали и направили письмо о том, чтобы решить этот вопрос цивилизованным способом. Мы подали в суд и просили до вынесения решения не прекращать газоснабжение, так как это социальный объект. Поставщик на это не отреагировал», - объяснил начальник гороо. 

В свою очередь, Вадим Лях добавил, что направил в правоохранительные органы заявление с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

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Комментарии к статье «Две школы ушли на каникулы досрочно»

По плану, каникулы в общеобразовательных учреждениях Славянска будут длиться с 9 по 15 апреля. Однако две школы – №7 и №11 – были вынуждены прервать учебный процесс досрочно. В связи с отключением отопления они ушли на каникулы с 3 апреля.

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