Две школы ушли на каникулы досрочно

|3 апреля 2018
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По плану, каникулы в общеобразовательных учреждениях Славянска будут длиться с 9 по 15 апреля. Однако две школы – №7 и №11 – были вынуждены прервать учебный процесс досрочно. В связи с отключением отопления они ушли на каникулы с 3 апреля.
Как сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский, это произошло из-за форс-мажорного обстоятельства: поставщик газа, на котором работают котельные учреждений, - черкасское ООО «Энергогазрезерв» - прекратило подачу голубого топлива.
Игорь Рублевский объяснил, что данное предприятие выиграло открытые торги, выйдя на тендер с предложением о поставках газа по заниженной цене. После подписания договора поставщики сразу же подняли цену на 28%. Однако руководство отдела образования выступило против такой политики, после чего поставщик согласился умерить аппетит до 19%. В итоге был заключен дополнительный договор, согласно которому цена газа увеличивалась на 10%.
«Поставщика это не устраивает, и он прекратил поставку газа. Хотя мы предлагали и направили письмо о том, чтобы решить этот вопрос цивилизованным способом. Мы подали в суд и просили до вынесения решения не прекращать газоснабжение, так как это социальный объект. Поставщик на это не отреагировал», - объяснил начальник гороо.
В свою очередь, Вадим Лях добавил, что направил в правоохранительные органы заявление с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
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29 марта 2018
• Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины
• Из Славянска наконец-то вывезли ртуть
• Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий
• Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»
• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
• С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет
• Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»
• Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы
• Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»
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• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
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• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
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Комментарии к статье «Две школы ушли на каникулы досрочно»
По плану, каникулы в общеобразовательных учреждениях Славянска будут длиться с 9 по 15 апреля. Однако две школы – №7 и №11 – были вынуждены прервать учебный процесс досрочно. В связи с отключением отопления они ушли на каникулы с 3 апреля.