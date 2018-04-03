Две школы ушли на каникулы досрочно

По плану, каникулы в общеобразовательных учреждениях Славянска будут длиться с 9 по 15 апреля. Однако две школы – №7 и №11 – были вынуждены прервать учебный процесс досрочно. В связи с отключением отопления они ушли на каникулы с 3 апреля.

Как сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский, это произошло из-за форс-мажорного обстоятельства: поставщик газа, на котором работают котельные учреждений, - черкасское ООО «Энергогазрезерв» - прекратило подачу голубого топлива.

Игорь Рублевский объяснил, что данное предприятие выиграло открытые торги, выйдя на тендер с предложением о поставках газа по заниженной цене. После подписания договора поставщики сразу же подняли цену на 28%. Однако руководство отдела образования выступило против такой политики, после чего поставщик согласился умерить аппетит до 19%. В итоге был заключен дополнительный договор, согласно которому цена газа увеличивалась на 10%.

«Поставщика это не устраивает, и он прекратил поставку газа. Хотя мы предлагали и направили письмо о том, чтобы решить этот вопрос цивилизованным способом. Мы подали в суд и просили до вынесения решения не прекращать газоснабжение, так как это социальный объект. Поставщик на это не отреагировал», - объяснил начальник гороо.

В свою очередь, Вадим Лях добавил, что направил в правоохранительные органы заявление с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.