ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей

|4 апреля 2018
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Близится Светлое Христово Воскресение – главное событие в жизни православных христиан. Ни один праздничный стол в этот день не обходится без пасхального кулича. Это кушанье является главным пасхальным блюдом: оно символизирует сам святой праздник, поэтому его приготовление требует особого внимания и душевного настроя.
Эти тонкости очень хорошо понимают на Славянском хлебозаводе (ЧАО «Хлеб»). Поэтому каждый год, прежде чем приступить к выпечке куличей или, как их называют в народе, пасок, руководство предприятия обязательно приглашает священника – благословить коллектив на начало производственного процесса.
В этом году, по доброй традиции, выпечка куличей также началась с молитвенной службы, которую провел протоиерей Сергий. Он освятил оборудование пекарного цеха и благословил рабочих на благое дело. Теперь можно с полной уверенностью утверждать, что вкусовые качества пасок, которые вышли из печи ЧАО «Хлеб» и уже поступили в продажу, выше всяких похвал. Каждый житель и гость Славянска может убедиться в этом лично, купив к праздничному столу продукцию родного предприятия.
При изготовлении куличей ЧАО «Хлеб» использует неизменную классическую технологию, которая проверена годами. В процессе производства используются продукты самого высокого качества. Ассортимент включает как классические пасхальные кексы «Паниттон» с цукатами весом 0,25 кг, «Конус» с курагой и изюмом весом 0,4 кг, небольшие маффины, так и другие виды сладкой продукции. Настоящим украшением праздничного стола для большой семьи станет огромный кекс в марципане с образами весом целых три килограмма. Словом, каждый покупатель найдет для себя кулич на свой вкус, а гибкая ценовая политика делает продукцию ЧАО «Хлеб» доступной абсолютно для всех слоев населения.
Поэтому, уважаемые хозяйки, не стоит обременять себя изнурительным стоянием у плиты: специалисты уже позаботились о том, чтобы на вашем праздничном столе стояли вкуснейшие пасхальные куличи. Нужно просто пойти в магазин и выбрать то, что вам понравится – благо, продукция предприятия представлена не только в сети фирменных магазинов «Паляница», но и в других торговых точках города.
Коллектив ЧАО «Хлеб» от всей души поздравляет всех славянцев со Светлым Христовым Воскресением, желает здоровья, благополучия и Божьего благословения!
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— 3 апреля 2018 —
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— 3 апреля 2018 —
Учасником акції може стати фізична особа (без договірних відносин з ПАТ «Укрпошта») відправник посилок Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox в одному з автоматизованих відділень Укрпошти або оформлених в особистому кабінеті з 1 березня до 30 квітня 2018 року.
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В рамках информационной кампании «Насилию нет оправдания», которую реализует ПРООН в сотрудничестве с министерством МВД Украины и международным благотворительным фондом «Украинская фундация общественного здоровья», на центральной площади Славянска 3 апреля состоится тематическое мероприятие.
Приветствую, гость! Вход
4 апреля 2018
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
• Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина
• ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей
3 апреля 2018
• Выбоину на улице Свободы обозначили бревном
• Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году
• Схема саночистки готова к утверждению
• Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой
• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
• Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
29 марта 2018
• Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины
• Из Славянска наконец-то вывезли ртуть
• Анализируем выбор: 13 врачей со стажем более 40 лет, 9 специалистов без категорий
• Директор святогорского пансионата подрабатывал «черным лесорубом»
• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
• С 1 апреля в водоемах Донецкой области - нерестовый запрет
• Пожар на складах расследуется как «умышленный поджог»
• Электрички перешли на летнее время, а на Пасху будет легче добраться до Одессы
• Руководство USAID встретилось с друзьями парка «Шелковичный»
• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
• На Одесской просят запретить грузовики
• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
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Комментарии к статье «ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей»
Близится Светлое Христово Воскресение – главное событие в жизни православных христиан. Ни один праздничный стол в этот день не обходится без пасхального кулича. Это кушанье является главным пасхальным блюдом: оно символизирует сам святой праздник, поэтому его приготовление требует особого внимания и душевного настроя.