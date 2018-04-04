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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей
4 апреля 2018 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Перед отправкой в магазины каждый кулич заботливо упаковывают сотрудницы предприятия.
  • Протоиерей Сергий освящает печь, из которой выходят готовые паски.

Близится Светлое Христово Воскресение – главное событие в жизни православных христиан. Ни один праздничный стол в этот день не обходится без пасхального кулича. Это кушанье является главным пасхальным блюдом: оно  символизирует сам святой праздник, поэтому его приготовление требует особого внимания и душевного настроя.

Эти тонкости очень хорошо понимают на Славянском хлебозаводе (ЧАО «Хлеб»). Поэтому каждый год, прежде чем приступить к выпечке куличей или, как их называют в народе, пасок, руководство предприятия обязательно приглашает священника – благословить коллектив на начало производственного процесса. 

В этом году, по доброй традиции, выпечка куличей также началась с молитвенной службы, которую провел протоиерей Сергий. Он освятил оборудование пекарного цеха и благословил рабочих на благое дело. Теперь можно с полной уверенностью утверждать, что вкусовые качества пасок, которые вышли из печи ЧАО «Хлеб» и уже поступили в продажу, выше всяких похвал. Каждый житель и гость Славянска может убедиться в этом лично, купив к праздничному столу продукцию родного предприятия.

При изготовлении куличей ЧАО «Хлеб» использует неизменную классическую технологию, которая проверена годами. В процессе производства используются продукты самого высокого качества. Ассортимент включает как классические пасхальные кексы «Паниттон» с цукатами весом 0,25 кг, «Конус» с курагой и изюмом весом 0,4 кг, небольшие маффины, так и другие виды сладкой продукции. Настоящим украшением праздничного стола для большой семьи станет огромный кекс в марципане с образами весом целых три килограмма. Словом, каждый покупатель найдет для себя кулич на свой вкус, а гибкая ценовая политика делает продукцию ЧАО «Хлеб» доступной абсолютно для всех слоев населения. 

Поэтому, уважаемые хозяйки, не стоит обременять себя изнурительным стоянием у плиты: специалисты уже позаботились о том, чтобы на вашем праздничном столе стояли вкуснейшие пасхальные куличи. Нужно просто пойти в магазин и выбрать то, что вам понравится – благо, продукция предприятия представлена не только в сети фирменных магазинов «Паляница», но и в других торговых точках города.

Коллектив ЧАО «Хлеб» от всей души поздравляет всех славянцев со Светлым Христовым Воскресением, желает здоровья, благополучия и Божьего благословения!

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Комментарии к статье «ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей»

Близится Светлое Христово Воскресение – главное событие в жизни православных христиан. Ни один праздничный стол в этот день не обходится без пасхального кулича. Это кушанье является главным пасхальным блюдом: оно  символизирует сам святой праздник, поэтому его приготовление требует особого внимания и душевного настроя.

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