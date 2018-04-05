Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне

|5 апреля 2018
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В марте под Мариуполем проходили съемки нового художественного фильма, посвященного необъявленной войне. В картине снялся руководитель поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльпан» г. Славянска Алексей Юков (на фото).
В фильме Алексей играл самого себя - он был командиром поискового отряда, занимающегося розыском тел погибших бойцов. По его словам, ни специальных костюмов, ни грима эта роль не предусматривала. В кадре он выполнял свою повседневную работу. Тем не менее, роль заставила задуматься и еще раз переосмыслить пережитое.
- Это был очень интересный опыт. Когда мы просто делаем свое дело, эмоции отходят на второй план. А здесь чувства просто захлестывали. На войне солдат стреляет не в человека, а в форму. Одна фигура в камуфляже убивает другую фигуру в камуфляже. А ведь под формой мы все беззащитны. Под каждой формой скрывается душа. И я понял, что на войне не форма целится в форму, а люди убивают людей, - говорит Алексей.
Фильм основан на реальных событиях, происходивших в том числе, и в Славянске. Кроме художественных кадров, в нем используется довольно много документальной хроники. В центре повествования - судьба девушки из отряда «Черный тюльпан», которая влюбилась в украинского бойца. В конце он также придет работать в гуманитарную миссию.
Алексей Юков снимался в двух эпизодах картины. В одном из них команда под его руководством находит и поднимает тело бойца. В другом - командир проводит инструктаж перед работой.
Алексей вспоминает, что для артистов, исполнявших роли главных героев, работа поисковиков стала мощным потрясением. И это несмотря на то, что славянские поисковики пытались подготовить их и объяснить нюансы.
Съемки велись по жесткому графику. Работать приходилось с 5 утра и до самого вечера, делая по несколько дублей. Разговаривали все на украинском языке. Славянский поисковик утверждает, что никаких затруднений это у него не вызвало.
Когда именно фильм выйдет в украинский прокат, Алексей не знает. По его словам, картина снималась специально под международные фестивали. Причем, по новой методике - так называемым «длинным кадром». Тем не менее, он уверен, что это - кино для широкого показа. Оно показывает очень натуралистичную войну, остужая горячие головы, желающие «шагать до Кремля» или «взять Донецк любой ценой».
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• Поколение Z: гаджеты или книги
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• Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне
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• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
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• ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей
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• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
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• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
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Комментарии к статье «Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне»
В марте под Мариуполем проходили съемки нового художественного фильма, посвященного необъявленной войне. В картине снялся руководитель поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльпан» г. Славянска Алексей Юков (на фото).