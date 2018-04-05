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Фотофакт

Как рождаются анекдоты

Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия

Антон Скворцов
5 апреля 2018 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Символ кампании против домашнего насилия, изображенный участниками акции.

На центральной площади Славянска 3 апреля в рамках кампании «Насилию нет оправдания» состоялась художественная акция.

Ее целью было привлечение внимания горожан к проблеме насилия в семье и недопустимость его проявления в какой бы то ни было форме.

Участники акции, в числе которых были офицеры полиции, школьники и активисты движения за гендерное равенство, разрисовали символ кампании размером 6х4 метра, поделенный на квадраты. Затем они подняли части рисунка вверх, соединив их в цельное изображение. Этот «перформанс» символически показал, что с проблемой домашнего насилия можно справиться только совместными усилиями полиции и общества.

По окончании акции рисунок передали городской администрации. По замыслу организаторов, он должен быть размещен на фасаде одной из многоэтажек в центре города.  

Кампания «Насилию нет оправдания» была начала в 2017 году в Донецкой и Луганской областях по инициативе организаций «ООН-женщины» и «Українська фундація громадського здоров’я». Одна из ее целей заключается в том, чтобы мотивировать пострадавших от насилия обращаться в полицию и другие службы. 

«Преодоление и предотвращение насилия в отношении женщин – сложная проблема, решение которой требует комплексного подхода. Социальные и гуманитарные неурядицы увеличивают риск домашнего насилия. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к психологическому напряжению в семье, - говорит начальник отдела молодежной политики Донецкой обладминистрации Наталья Костенко. – Подобные мероприятия - это шанс привлечь молодежь к обсуждению проблемы и напомнить всем жителям области, что не стоит оправдывать и замалчивать насилие, напротив, необходимо обращаться за помощью». 

Организаторы проекта отмечают, что ежегодно более миллиона украинских женщин сталкиваются с физическим и сексуальным насилием в семье. И лишь шестая часть пострадавших обращается за помощью к правоохранителям. 

В последние годы количество зафиксированных случаев домашнего насилия утроилось. По данным МВД, в семьях происходит 23% тяжких насильственных преступлений.

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Комментарии к статье «Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия»

На центральной площади Славянска 3 апреля в рамках кампании «Насилию нет оправдания» состоялась художественная акция.

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