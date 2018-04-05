Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия

|5 апреля 2018
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На центральной площади Славянска 3 апреля в рамках кампании «Насилию нет оправдания» состоялась художественная акция.
Ее целью было привлечение внимания горожан к проблеме насилия в семье и недопустимость его проявления в какой бы то ни было форме.
Участники акции, в числе которых были офицеры полиции, школьники и активисты движения за гендерное равенство, разрисовали символ кампании размером 6х4 метра, поделенный на квадраты. Затем они подняли части рисунка вверх, соединив их в цельное изображение. Этот «перформанс» символически показал, что с проблемой домашнего насилия можно справиться только совместными усилиями полиции и общества.
По окончании акции рисунок передали городской администрации. По замыслу организаторов, он должен быть размещен на фасаде одной из многоэтажек в центре города.
Кампания «Насилию нет оправдания» была начала в 2017 году в Донецкой и Луганской областях по инициативе организаций «ООН-женщины» и «Українська фундація громадського здоров’я». Одна из ее целей заключается в том, чтобы мотивировать пострадавших от насилия обращаться в полицию и другие службы.
«Преодоление и предотвращение насилия в отношении женщин – сложная проблема, решение которой требует комплексного подхода. Социальные и гуманитарные неурядицы увеличивают риск домашнего насилия. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к психологическому напряжению в семье, - говорит начальник отдела молодежной политики Донецкой обладминистрации Наталья Костенко. – Подобные мероприятия - это шанс привлечь молодежь к обсуждению проблемы и напомнить всем жителям области, что не стоит оправдывать и замалчивать насилие, напротив, необходимо обращаться за помощью».
Организаторы проекта отмечают, что ежегодно более миллиона украинских женщин сталкиваются с физическим и сексуальным насилием в семье. И лишь шестая часть пострадавших обращается за помощью к правоохранителям.
В последние годы количество зафиксированных случаев домашнего насилия утроилось. По данным МВД, в семьях происходит 23% тяжких насильственных преступлений.
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• Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году
• В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами
• В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом
• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
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• В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных
• Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон
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• Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия
• Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне
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• В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»
• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
• Четвертый пояс для Джошуа, глубокий нокаут от Поветкина
• ЧАО «Хлеб» благословили на выпечку куличей
3 апреля 2018
• Выбоину на улице Свободы обозначили бревном
• Деньги начнут ходить за пациентом уже в этом году
• Схема саночистки готова к утверждению
• Прохожий полтора часа просидел в канаве с ледяной водой
• Две школы ушли на каникулы досрочно
• По маршруту №2 перестали ходить троллейбусы
• Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»
• Губернатор показал «волшебный пендель», но не вручил его
• Феєрверк призів від Укрпошти. Обмінюй посилки на подарунки
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На центральной площади Славянска 3 апреля в рамках кампании «Насилию нет оправдания» состоялась художественная акция.