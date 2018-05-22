В центральной библиотеке - выставка газет

В читальном зале библиотеки им. Михаила Петренко с 10 мая по 11 июня пройдет выставка «Газеты отовсюду». Она приурочена ко Дню журналиста, который отмечается 6 июня.

Выставка представит вниманию посетителей периодические издания со всей Украины и других стран мира. По словам организаторов, эта коллекция носит не только информационный характер, но еще и открывает простор для дискуссий. Интересные факты, фото, дизайн, карикатуры, приложения - каждый из этих элементов может стать темой отдельного обсуждения.

По традиции, после закрытия выставки все экземпляры газет и жруналов передадут в научную библиотеку ДГПУ.