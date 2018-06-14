|14 июня 2018
|Просмотров: 32
|
В начале июня в селе Маяки поисковики Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» подняли тела 24 солдат Красной армии. Предположительно, они погибли в боях Второй мировой в 1942 году. О найденных человеческих костях ребятам из «Плацдарма» сообщили местные жители.
Как рассказывает руководитель «Плацдарма» Алексей Юков, скорее всего, тела погибших через какое-то время после боя стянули в общую яму местные жители. Об этом свидетельствует хаотическое расположение останков, а также найденные на конечностях фрагменты проволоки и ремней. По мнению поисковиков, те же местные жители сняли с убитых шинели, ремни и обувь. По крайней мере, ничего из фрагментов этих вещей найдено не было. Зато поисковикам удалось обнаружить патрон от винтовки Мосина, пару звездочек от шапок, нарукавные нашивки, каску, советскую ракетницу. Собственно, благодаря этим вещам исследователи и поняли, что останки в яме принадлежат солдатам советской армии.
Обычно в таких импровизированных захоронениях никаких личных вещей воинов найти не удается. Однако в этот раз поисковикам повезло. Уже под конец работ они обнаружили личный опознавательный знак, который в годы Второй мировой носили бойцы. Сейчас он отправлен на экспертизу в Киев. Поисковики верят, что специалисты смогут прочесть информацию с медальона, более 75 лет пролежавшего в земле. И тогда хотя бы один из 24-х найденных солдат вернет себе имя.
- Я очень благодарен местным жителям за то, что они не остались равнодушными и сообщили нам о найденных останках. Ведь эти солдаты 75 лет ждали, чтобы их нашли. Теперь, наконец, они получат возможность завершить свою войну, - говорит Алексей Юков.
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• «Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной
8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
— 14 июня 2018 —
Сообщение пресс-службы ООС о том, что украинские военные до сентября закрыли три участка Азовского моря, не на шутку взбудоражило жителей Славянска. Люди опасаются, что это поставит крест на их летнем отдыхе. Ведь оплатить тур на заграничные курорты могут далеко не все. А поездка в Крым для многих неприемлема по этическим соображениям.
— 14 июня 2018 —
«Укрзалізниця» увеличила периодичность курирования поезда «Константиновка - Одесса». Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов. До 28 августа поезд № 92/91 «Константиновка-Одесса» будет курсировать ежедневно, вместо графика через день.
— 14 июня 2018 —
Губернатор Донецкой области Павел Жебривский уходит с должности. Об этом 11 июня он сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук», отметив, что накануне встретился с президентом и сам попросил его об отставке. Дальше в посте Жебривский перечисляет успехи своей работы в должности руководителя ДонОВГА. О причинах отставки он не говорит ничего. Поэтому, в том, что могло послужить причиной его ухода менее чем за год до президентских выборов, разбирались журналисты.
— 7 июня 2018 —
В Славянске 3 июня впервые состоялся фестиваль семьи, девизом которого было сохранение традиционных семейных ценностей. Благодаря стараниям организаторов, праздник получился масштабным, ярким и запоминающимся.
Приветствую, гость! Вход
14 июня 2018
• Азовское море закроют для стрельб. Но купаться можно
• Уехать в Одессу поездом теперь можно ежедневно
• В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой
• В Славянском БТИ нашлась схема Старогородского кладбища
• О пешеходном переходе в Железнодорожном микрорайоне и чистоте городских улиц
• В «Славгорводоканале» пообещали заасфальтировать тротуар на Университетской
• Для админцентра потребовалась новая теплотрасса
• Как освобожденным из плена боевиков получить 100 тыс. грн
• Славянск принял градостроительные полномочия
• Реформа ЖКХ: желтая, зеленая и голубая линии городской застройки
• 100-летним юбилярам Славянска увеличат единоразовую помощь
• В парке просят открыть туалет
• Троллейбусные линии пострадали дважды за неделю
• Стройка на Светлодарской: тротуар расширяют
• Ремонт придомовых дорог в этом году под вопросом
• Стоимость воды в Славянске - на пятом месте по стране
• Кабмин одобрил отставку губернатора Донецкой области Павла Жебривского
13 июня 2018
• Открытый областной турнир по рукопашному бою
• В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова
• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
• «Золото» Лехановой и «бронза» Волошиной
8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
• Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»
• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
• Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко
• В общежитии на Учительской заработал новый лифт
• Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием
• Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой»
В начале июня в селе Маяки поисковики Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» подняли тела 24 солдат Красной армии. Предположительно, они погибли в боях Второй мировой в 1942 году. О найденных человеческих костях ребятам из «Плацдарма» сообщили местные жители.