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Фотофакт

Зеленые помехи

В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой

Светлана Вьюниченко
14 июня 2018 Просмотров: 32 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В начале июня в селе Маяки поисковики Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» подняли тела 24 солдат Красной армии. Предположительно, они погибли в боях Второй мировой в 1942 году. О найденных человеческих костях ребятам из «Плацдарма» сообщили местные жители.

Как рассказывает руководитель «Плацдарма» Алексей Юков, скорее всего, тела погибших через какое-то время после боя стянули в общую яму местные жители. Об этом свидетельствует хаотическое расположение останков, а также найденные на конечностях фрагменты проволоки и ремней. По мнению поисковиков, те же местные жители сняли с убитых шинели, ремни и обувь. По крайней мере, ничего из фрагментов этих вещей найдено не было. Зато поисковикам удалось обнаружить патрон от винтовки Мосина, пару звездочек от шапок, нарукавные нашивки, каску, советскую ракетницу. Собственно, благодаря этим вещам исследователи и поняли, что останки в яме принадлежат солдатам советской армии.

Обычно в таких импровизированных захоронениях никаких личных вещей воинов найти не удается. Однако в этот раз поисковикам повезло. Уже под конец работ они обнаружили личный опознавательный знак, который в годы Второй мировой носили бойцы. Сейчас он отправлен на экспертизу в Киев. Поисковики верят, что специалисты смогут прочесть информацию с медальона, более 75 лет пролежавшего в земле. И тогда хотя бы один из 24-х найденных солдат вернет себе имя.

- Я очень благодарен местным жителям за то, что они не остались равнодушными и сообщили нам о найденных останках. Ведь эти солдаты 75 лет ждали, чтобы их нашли. Теперь, наконец, они получат возможность завершить свою войну, - говорит Алексей Юков.

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Комментарии к статье «В Маяках поисковики подняли останки 24 солдат Второй мировой»

В начале июня в селе Маяки поисковики Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» подняли тела 24 солдат Красной армии. Предположительно, они погибли в боях Второй мировой в 1942 году. О найденных человеческих костях ребятам из «Плацдарма» сообщили местные жители.

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