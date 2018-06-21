Квартальных попросили заняться переписью домашних животных

Недавний случай бешенства на улице Торговой побудил власти Славянска к решительным действиям, а именно – переписи поголовья домашних котов, собак и прочей живности, которая может быть подвержена смертельному заболеванию.

Данную инициативу на аппаратном совещании 19 июня озвучил недавно назначенный начальник УЖКХ Владимир Башкаев. Заняться переписью он поручил квартальным. «Большая просьба к руководителям микрорайонов - пройти по всем домам и сделать перепись собак и котов», - обратился он к представительницам органов самоорганизации населения.

Судя по поднявшемуся шуму, те восприняли просьбу с явным неодобрением. Оказалось, что на это есть определенные причины.

Руководитель комитета микрорайона Черевковка Анна Чайка, после совещания комментируя обращение начальника УЖКХ, объяснила, что для реализации поступившего предложения у них нет соответствующих полномочий. По ее словам, квартальные могут разносить приглашения, справки и уведомления, оказывая помощь коммунальным предприятиям и получая за это финансовое вознаграждение из местного бюджета. Все остальные функции они выполняют на общественных началах. К примеру, они могут приглашать жителей своего района на массовую вакцинацию животных, которая время от времени проводится в городе. Перепись же поголовья кошек и собак в их функции не входит.