Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований

|27 июня 2018
|Просмотров: 60
|
В минувший уикенд на базе платформы инициатив «Теплица» состоялась перезентация социологических исследований, проведенных волонтерами фонда «Изоляция» в Славянске, Краматорске и Мариуполе в рамках проекта «Зміна: Імпульс».
С деятельностью платформы культурных инициатив «Изоляция» постоянные читатели «ТВ плюс» уже знакомы. О проектах этой команды единомышленников мы периодически рассказываем в своих публикациях. Напомним, что сформировалась она в Донецке, но с началом оккупации боевики «отжали» у волонтеров арт-пространство, размещенное на территории промзоны. Сообществу пришлось срочно переехать в Киев, где ребята продолжили работу в новых условиях. Один из последних проектов «Изоляции» - проведение социологических исследований Мариуполе, Краматорске и Славянске.
Сбор информации проводился по нескольким ключевым направлениям. Волонтеры изучили влияние военного конфликта на экономику восточноукраинских городов, состояние рынка труда и соблюдение прав человека, присутствие внутренне перемещенных лиц в местной прессе, а также развитие гражданского общества и потенциал культурной сферы для развития пострадавших от конфликта городов.
К сожалению, представлять свою работу приехала не вся команда исследователей, поэтому собравшейся в «Теплице» аудитории удалось послушать только об интерпретировании журналистами темы переселенцев и о тенденциях развития общественных организаций.
Первым свой доклад представил кандидат исторических наук Антон Лягуша. Проанализировав послевоенную прессу Славянска, Краматорска и Мариуполя, он обратил внимание, что в местных новостях тема ВПЛ подается исключительно в поляризованном видении: через истории успеха тех, кто сумел адаптироваться на новом месте жительства, или через криминальную хронику. «Среднестатистический» переселенец, со своими повседневными радостями и печалями, в информационном поле отсутствует.
Более того, в подаче материалов о ВПЛ исследователь усмотрел стигматизацию оных и формирование из переселенца образа положительного или отрицательного, но «чужака». Разговор на эту тему свелся к вопросам культуры журналистики и объективности изложения информации. Поскольку часть слушателей состояла из работников местных СМИ и тема их затронула, лекция незаметно переросла в диспут, развиться которому, однако, помешал регламент.
Далее вниманием собравшихся завладела сотрудник аналитического центра CEDOS Мария Грищенко, изучавшая тенденции развития гражданского общества через мониторинг негосударственных общественных организаций. Она разделила эти образования на местные, переселенческие и всеукраинские, рассматривая их с позиций взаимодействия между собой, с органами местного самоуправления и с донорскими фондами. Исследование показало, что динамика развития гражданского общества в разных городах неодинакова: в Мариуполе бум формирования новых общественных организаций наблюдался в 2014-15 годах, в Славянске пик пришелся на 2017-й, а Краматорск развивается поступательно, без всплесков активности.
Резюмируя проведенную работу, Мария Грищенко обратила внимание на то, что уровень доверия к общественным организациям как инструменту улучшения жизни, продолжает оставаться очень низким. Впрочем, разочарованы люди и в эффективности местных органов власти. Результатом проведенного анализа стали несколько рекомендаций, адресованных всем участникам гражданских процессов в обществе. В их основе лежит выработка общей стратегии, которая позволит наиболее продуктивно объединить усилия активистов, власти и финансовых доноров.
С полной версией исследований можно познакомиться на сайте donbasstudies.org.
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
• Пленники лифтов звонят спасателям
• Подача воды выросла, но платить больше не стали
• В Славянске стало тремя матерями-героинями больше
• В Никольском обнаружили останки немецких солдат
• В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали
• Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный
• Чего ждет от нового губернатора славянский мэр
• Чего ждать Донетчине от губернатора - генерала СБУ
26 июня 2018
• Чудо Бундестима, разгром России, бомбардир Кейн
• ФК «Славянск» отбирает очки у «Форум-Авто»
• «Шахтер» закрепил за Срной номер «33», Лунин стал «Королем», Раванелли – в киевском «Арсенале»
• Беринчик на коне: полное превосходство и победа нокаутом
• Сергей Стаховский взял титул в Илкли и получил «wild card» на Уимблдон
22 июня 2018
21 июня 2018
• Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг
• Ремонты: шаг вперед и два назад
• Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе
• Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам
• За сутки в авариях пострадали два человека
• Боевик 4 года прятался в храме
• Полицейские нашли креативный подход в обучении детей
• Трансформация компьютерных столов
• Основные группы и технические характеристики бензиновых пил
— 27 июня 2018 —
Словосочетание «отдых с маленькими детьми» не имеет смысла - чтобы он появился, одну из составляющих следует исключить. Но среднестатистический родитель уверен - лето создано для того, чтобы оздоровить ребенка. Поэтому отпуск будет проведен у моря, чтобы приобретенного иммунитета малышу хватило на дождливую садиковскую осень, холодную зиму и авитаминозную весну.
— 27 июня 2018 —
Летом для семей, у которых есть дети, первоочередной задачей является их оздоровление. И если ребенка школьного возраста можно отправить набираться сил в лагерь, отдых малышей полностью ложится на плечи родителей.
— 27 июня 2018 —
Аппаратное совещание 26 июня началось на торжественной ноте. Поздравления городского головы принимали жительницы Славянска, которым Указом президента №121/2018 от 11 мая были присвоены почетные звания матерей-героинь.
— 27 июня 2018 —
Приветствую, гость! Вход
27 июня 2018
• «Бюджет участия Славянска» продолжает сбор голосов
• Отдых на море с ребенком: как, куда, зачем
• С ребенком до трех лет лучше отдыхать в пределах области
• Почему земельная комиссия не хочет выделять землю для украинской церкви
• Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований
• Пленники лифтов звонят спасателям
• Подача воды выросла, но платить больше не стали
• В Славянске стало тремя матерями-героинями больше
• В Никольском обнаружили останки немецких солдат
• В Славянске подтвердить свои знания не смогли 11 претендентов на медали
• Славянская «Чайка»: 15 лет - полет нормальный
• Чего ждет от нового губернатора славянский мэр
• Чего ждать Донетчине от губернатора - генерала СБУ
26 июня 2018
• Чудо Бундестима, разгром России, бомбардир Кейн
• ФК «Славянск» отбирает очки у «Форум-Авто»
• «Шахтер» закрепил за Срной номер «33», Лунин стал «Королем», Раванелли – в киевском «Арсенале»
• Беринчик на коне: полное превосходство и победа нокаутом
• Сергей Стаховский взял титул в Илкли и получил «wild card» на Уимблдон
22 июня 2018
21 июня 2018
• Что делать, если в платежках за тепло появился неожиданный долг
• Ремонты: шаг вперед и два назад
• Декларацию с семейным врачом можно будет подписать прямо на работе
• Чтобы остановить нарушителя на КПП, силовики стреляли по колесам
• За сутки в авариях пострадали два человека
• Боевик 4 года прятался в храме
• Полицейские нашли креативный подход в обучении детей
• Трансформация компьютерных столов
• Основные группы и технические характеристики бензиновых пил
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований»
В минувший уикенд на базе платформы инициатив «Теплица» состоялась перезентация социологических исследований, проведенных волонтерами фонда «Изоляция» в Славянске, Краматорске и Мариуполе в рамках проекта «Зміна: Імпульс».