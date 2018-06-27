Почему славянцы не верят в силу общественных организаций: результаты социологических исследований

В минувший уикенд на базе платформы инициатив «Теплица» состоялась перезентация социологических исследований, проведенных волонтерами фонда «Изоляция» в Славянске, Краматорске и Мариуполе в рамках проекта «Зміна: Імпульс».

Знакомые люди

С деятельностью платформы культурных инициатив «Изоляция» постоянные читатели «ТВ плюс» уже знакомы. О проектах этой команды единомышленников мы периодически рассказываем в своих публикациях. Напомним, что сформировалась она в Донецке, но с началом оккупации боевики «отжали» у волонтеров арт-пространство, размещенное на территории промзоны. Сообществу пришлось срочно переехать в Киев, где ребята продолжили работу в новых условиях. Один из последних проектов «Изоляции» - проведение социологических исследований Мариуполе, Краматорске и Славянске.

Сбор информации проводился по нескольким ключевым направлениям. Волонтеры изучили влияние военного конфликта на экономику восточноукраинских городов, состояние рынка труда и соблюдение прав человека, присутствие внутренне перемещенных лиц в местной прессе, а также развитие гражданского общества и потенциал культурной сферы для развития пострадавших от конфликта городов.

К сожалению, представлять свою работу приехала не вся команда исследователей, поэтому собравшейся в «Теплице» аудитории удалось послушать только об интерпретировании журналистами темы переселенцев и о тенденциях развития общественных организаций.

Чужой среди своих

Первым свой доклад представил кандидат исторических наук Антон Лягуша. Проанализировав послевоенную прессу Славянска, Краматорска и Мариуполя, он обратил внимание, что в местных новостях тема ВПЛ подается исключительно в поляризованном видении: через истории успеха тех, кто сумел адаптироваться на новом месте жительства, или через криминальную хронику. «Среднестатистический» переселенец, со своими повседневными радостями и печалями, в информационном поле отсутствует.

Более того, в подаче материалов о ВПЛ исследователь усмотрел стигматизацию оных и формирование из переселенца образа положительного или отрицательного, но «чужака». Разговор на эту тему свелся к вопросам культуры журналистики и объективности изложения информации. Поскольку часть слушателей состояла из работников местных СМИ и тема их затронула, лекция незаметно переросла в диспут, развиться которому, однако, помешал регламент.

Тенденции общества

Далее вниманием собравшихся завладела сотрудник аналитического центра CEDOS Мария Грищенко, изучавшая тенденции развития гражданского общества через мониторинг негосударственных общественных организаций. Она разделила эти образования на местные, переселенческие и всеукраинские, рассматривая их с позиций взаимодействия между собой, с органами местного самоуправления и с донорскими фондами. Исследование показало, что динамика развития гражданского общества в разных городах неодинакова: в Мариуполе бум формирования новых общественных организаций наблюдался в 2014-15 годах, в Славянске пик пришелся на 2017-й, а Краматорск развивается поступательно, без всплесков активности.

Резюмируя проведенную работу, Мария Грищенко обратила внимание на то, что уровень доверия к общественным организациям как инструменту улучшения жизни, продолжает оставаться очень низким. Впрочем, разочарованы люди и в эффективности местных органов власти. Результатом проведенного анализа стали несколько рекомендаций, адресованных всем участникам гражданских процессов в обществе. В их основе лежит выработка общей стратегии, которая позволит наиболее продуктивно объединить усилия активистов, власти и финансовых доноров.

С полной версией исследований можно познакомиться на сайте donbasstudies.org.