Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»

|30 августа 2018
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Празднование Дня независимости Украины стартовало в Славянске торжественным собранием. Мероприятие началось в здании исполкома и продолжилось у памятника Тарасу Шевченко, к подножию которого горожане возложили цветы.
Для главного государственного праздника большой зал исполкома оказался не таким уж большим, части пришедших славянцев пришлось стоять. Перед началом основной программы почтили минутой молчания украинских бойцов, погибших накануне на оборонных рубежах. На собрании очень много говорилось о цене, которую Украина веками платит за свой суверенитет. Сегодняшние события - продолжение этой борьбы: экономической, геополитической, военной. Присутствовавших в зале военнослужащих аудитория поблагодарила аплодисментами, которые переросли в овацию.
В речах выступающих преобладал тезис о роли каждого гражданина в строительстве свободного от раболепия и пропаганды социума. Особенно ярко об этом говорили представители волонтерской и культурной общественности, призывавшие земляков прозревать и проникаться чувством ответственности за судьбу своего города и своей Родины. Звучала прямая критика и в адрес местной власти, но, в целом, мероприятие оставило впечатление сплоченности, а не антагонизма.
Городской голова Вадим Лях в зале отсутствовал - он был в Краматорске, где участвовал в областном праздновании Дня независимости Украины.
У памятника Тарасу Шевченко событие получилось более литературным. Здесь звучали стихи и призывы популяризировать украинский язык и национальную культуру на всех уровнях. Необычной особенностью митинга стало участие в нем приехавшего из Луцка шевченковеда и волонтера Руслана Телипского. Прямо от памятника в Славянске он начал пеший марш в город Канев, к могиле Кобзаря. Путевые заметки Руслан размещает в группе "Тарасів дороговказ - 2" социальной сети Фейсбук. Первые несколько десятков метров участники митинга символически прошли вместе с подвижником.
Далее часть аудитории отправилась возлагать цветы к мемориалу погибшим защитникам в мкр-н Семеновка и на городские кладбища, чтобы навестить могилы земляков-воинов, погибших в российско-украинской войне. В этот же день активисты городского велоклуба "Тор" провели на улицах Славянска патриотический велосипедный заезд.
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• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
• На улице Шевченко запретили останавливаться
• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
• Хет-трик Жуниора Мораеса и первая осечка «Динамо»
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• Экс-заммэра Славянска Дмитрий Сиваш стал заместителем председателя РГА
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• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
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Комментарии к статье «Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»»
Празднование Дня независимости Украины стартовало в Славянске торжественным собранием. Мероприятие началось в здании исполкома и продолжилось у памятника Тарасу Шевченко, к подножию которого горожане возложили цветы.