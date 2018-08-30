«Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу

К массовым народным гуляниям Соборную площадь начали готовить еще 23 августа. Утром праздничного дня здесь шла активная подготовка к вечернему марафону, завершалось оформление сцены, а также установка и настройка аппаратуры. Основная программа началась в 16:00.

Символы национальной культуры

На третий общегородской парад вышиванок, приуроченный ко Дню независимости Украины, собрались более сотни зрителей. В активной части мероприятия в этом году участвовали 18 коллективов, представлявших учебные заведения, бюджетные учреждения и общественные организации Славянска. По условиям, каждая из команд подготовила оригинальный художественный номер: песню, танец, флешмоб или просто речевку. Помимо национальной одежды, участники парада несли в руках рушники и флаги. Красочное действо продолжалось более часа.

Когда парад завершился, публика перебралась к сцене, перед которой начался концерт местных творческих коллективов, длившийся почти до 19:00. Движение на площади в это время было весьма оживленное, здесь работали объекты выездной торговли, выставки-продажи мастеров народного творчества и детские развлекательные локации. Большинство гулявших людей были одеты в традиционные вышиванки.

Звезды эстрады

С наступлением сумерек публики на Соборной площади стало заметно больше. А когда на сцене началось выступление звезд отечественной эстрады, хаотичное сообщество сформировалось в целевую аудиторию. В этот вечер с Днем независимости славянцев поздравляла народная артистка Украины Нина Матвиенко, исполнившая несколько фольклорных композиций. Более современный срез украинской музыки представила публике известная исполнительница Тоня Матвиенко. Завершал концертную программу популярный певец Арсен Мирзоян. Под его песни зрители танцевали и зажигали фонарики мобильных телефонов. Частью праздничной программы было спроецированное на сценический занавес лазерное шоу с поздравительными надписями и анимацией.

Примечательно, что уровень культуры на этом празднике отличался от прошлогодних: мусора под ногами было меньше, а употребляющая крепкий алкоголь публика группировалась преимущественно по периметру площади. В центральной части Соборной все выглядело вполне благопристойно.

Блиц-опрос, проведенный журналистами «ТВ плюс», показал, что мероприятие славянцам очень понравилось. Среди отдельных недостатков жители назвали малое количество мусорных контейнеров, чрезмерную насыщенность праздничной программы политической рекламой и отсутствие в оформлении цветов украинского национального флага.

Незапланированным фрагментом праздничной программы стал флешмоб от активистов общественной организации «Слов`янська січ». В память о павших защитниках Украины они зажгли поминальные лампадки. После этой акции программа снова вошла в запланированное русло и на площади началась молодежная дискотека, продолжавшаяся до 23:00.