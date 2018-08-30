В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО

|30 августа 2018
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Служба по делам детей Славянского горсовета начала прием граждан по вопросу предоставления детям статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Согласно постановлению Кабмина от 5 апреля 2018 г. №268, такой статус могут получить несовершеннолетние жители населенных пунктов, на территории которых проводилась АТО, и которые подверглись физическому, сексуальному либо психологическому насилию.
Прием ведется на 4 этаже исполкома в каб. 432. Приемные дни: понедельник (с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00) и четверг (с 9:00 до 12:00).
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• Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
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• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
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Служба по делам детей Славянского горсовета начала прием граждан по вопросу предоставления детям статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.