|5 сентября 2018
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6 сентября, четверг
9:00 - митинг-реквием «С памятью в сердце» - бульвар Пушкина, 4, возле памятника Н. И. Семейко
10:00-12:00 - возложение цветов к братским могилам Второй мировой войны
19:00 - концерт танцевального клуба - Соборная площадь
Соборная площадь
12:00-23:00 - праздничная выездная торговля
12:00-15:00 - фестиваль уличной еды
14:00 - соревнования штангистов
18:00-20:30 - выступление творческих коллективов
20:30-22:00 - выступление группы «Скрябин»
22:00-23:00 - молодежная дискотека
Сквер «Мечта»
10:00 - спортивно-развлекательная программа: эстафеты. конкурсы, показательные выступления, забег с собаками
Улица Шевченко
11:00-19:00 - фестиваль «Живая улица»: выставка картин, детские развлечения, исторический квест, фотовыставки, спортивные игры.
5 сентября 2018
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• ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»
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• Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова
• Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице
• На теплосчетчики у горсовета денег нет
• Будут ли на День города продавать спиртное
• Каждый год будут ремонтировать по памятнику
• Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»
• Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6
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• Афиша праздничных мероприятий
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• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
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• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
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— 5 сентября 2018 —
Отвечая на вопрос о спиртных напитках на праздновании Дня города, Вадим Лях сообщил, что в торговых точках вблизи центральной площади будет запрещена продажа всех видов алкоголя, кроме пива в пластиковой таре.
— 5 сентября 2018 —
Городской голова пообещал, что реконструкция памятника на братской могиле на улице Ботанической в скором будущем завершится.
— 5 сентября 2018 —
На прошлой неделе в соцсети «Фейсбук» появилось сообщение о том, что в районе бывшего завода «Славтяжмаш» разбирают памятник солдатам Второй мировой войны.
— 5 сентября 2018 —
Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» по результатам ВНО-2018 составил рейтинг школ Донецкой области. Самая высокая строка в рейтинге, которую удалось занять Славянску - 14-я. Это место досталось ООШ №15.
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5 сентября 2018
• У сборной Украины по футболу появилась новая форма
• ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»
• Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open
• Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности
• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
• Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова
• Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице
• На теплосчетчики у горсовета денег нет
• Будут ли на День города продавать спиртное
• Каждый год будут ремонтировать по памятнику
• Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»
• Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6
• Когда и сколько будут отдыхать славянские школьники
• Афиша праздничных мероприятий
3 сентября 2018
• Мы вернем государственный заказ на украинские заводы, и страна ЗаРаботает!
30 августа 2018
• На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк
• Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная
• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
• Дом Александрова начали красить
• Кому помешала «Aroma kava» на Артема
• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
• ЦПАУ готов, но пока не работает
• Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования
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6 сентября, четверг
9:00 - митинг-реквием «С памятью в сердце» - бульвар Пушкина, 4, возле памятника Н. И. Семейко
10:00-12:00 - возложение цветов к братским могилам Второй мировой войны