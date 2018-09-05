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Когда и сколько будут отдыхать славянские школьники

Светлана Вьюниченко
5 сентября 2018 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Несмотря на то, что учебный год только начался, в гороо уже определили, когда школьники уйдут на каникулы. Как рассказала заместитель начальника городского отдела образования Марина Хохлова, всего в течение года дети будут отдыхать 30 каникулярных дней.

Осенние каникулы в школах Славянска начнутся 15 октября. На занятия дети вернутся в понедельник, 22 числа. Фактически ученики будут свободны от занятий с субботы, 13 октября. Таким образом каникулы продлятся не 7, а 9 дней. 

Городское руководство не скрывает, что осенние каникулы напрямую связаны с отопительным сезоном. Учебный процесс прервут, чтобы сэкономить на отоплении школ.

- Эти даты для Славянска стандартны и экономически оправданы. Они не меняются из года в год, - говорит замначальника гороо.

На зимние каникулы юные славянцы отправятся в среду, 26 декабря. Занятия в школах возобновятся во вторник, 8 января 2019 года. 

Весной дети будут отдыхать с 22 по 31 марта. Уроки в школах начнутся в понедельник, 1 апреля. Весенние каникулы городское руководство пообещало не привязывать к отопительному сезону. Ведь в таком случае третья четверть получается непомерно длинной, а четвертая - очень короткой.

- В целом дети будут отдыхать 17 дней осенью и весной и 13 зимой, - говорит Марина Хохлова. 

Кроме того, если на протяжении учебного года не будет объявлен карантин, в феврале первоклассники смогут отправиться на дополнительные каникулы. Они продлятся неделю и коснутся лишь учеников 1 классов, а не всей начальной школы. Правда, признается замначальника гороо, пока обойтись без карантина по гриппу и ОРВИ школам не удавалось.

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Комментарии к статье «Когда и сколько будут отдыхать славянские школьники»

Несмотря на то, что учебный год только начался, в гороо уже определили, когда школьники уйдут на каникулы. Как рассказала заместитель начальника городского отдела образования Марина Хохлова, всего в течение года дети будут отдыхать 30 каникулярных дней.

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