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Фотофакт

Собственное имя города

Будут ли на День города продавать спиртное

Антон Скворцов
5 сентября 2018 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Отвечая на вопрос о спиртных напитках на праздновании Дня города, Вадим Лях сообщил, что в торговых точках вблизи центральной площади будет запрещена продажа всех видов алкоголя, кроме пива в пластиковой таре.

По его словам, подобная практика широко распространена за границей. 

«Никто не ставит задачу «накачать» людей алкоголем. Прекрасно понимаем, что если человек пришел выпить, он выпьет. Люди должны понимать, что они находятся в общественном месте, на виду, что на них смотрят, в том числе, дети. Поэтому это уже вопрос внутренней культуры. Выпил лишнего, не умеешь себя контролировать – иди домой, не мешай остальным людям отдыхать», - считает городской голова.

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Комментарии к статье «Будут ли на День города продавать спиртное»

Отвечая на вопрос о спиртных напитках на праздновании Дня города, Вадим Лях сообщил, что в торговых точках вблизи центральной площади будет запрещена продажа всех видов алкоголя, кроме пива в пластиковой таре.

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Собственное имя города

Афиша праздничных мероприятий

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Мы вернем государственный заказ на украинские заводы, и страна ЗаРаботает!

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На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк

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На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка

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Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники

Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов

В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет

Машина сбила ребенка

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