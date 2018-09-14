Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот

В отличие от предыдущих лет, когда таких людей называли «Человеком года», теперь их просто отметили грамотами Славянского городского совета, не присваивая громких титулов. Награды вручал городской голова Вадим Лях.

В первую очередь, были отмечены паралимпийцы Виктор Смирнов, Сергей Клипперт, Андрей Трусов, Нина Козлова, а также их тренеры Андрей и Светлана Казначеевы. Поводом стали высокие результаты, которые показали славянские спортсмены на августовском чемпионате Европы по плаванию в Дублине.

За плодотворное сотрудничество с городской администрацией и весомый вклад в социально-экономическое развитие Славянска почетными грамотами были награждены: гендиректор ПАО «Зевс Керамика» Александр Богославский, председатель правления ЧАО «Славянский машиностроительный завод» Павел Придворов, гендиректор ЧАО «Бетонмаш» Максим Флерко, директор Регионального филиала «Донецкая железная дорога» Сергей Бугаев и глава филиала Донецкой дирекции «Укрпочты» Алексей Пушкин. Было отмечено, что возглавляемые ими предприятия являются лидерами по уплате в местный бюджет налога с доходов физических лиц.

Среди деятелей в общественной, социальной и культурной отраслях были отмечены: ответственный секретарь славянской редакции «Книги памяти Украины» Эдуард Арутюнян, председатель городского совета ветеранов Леонид Васильчук, руководитель ОО «Плацдарм» Алексей Юков, член Национального союза художников Украины Сергей Сметанкин, председатели общественных организаций по проблемам людей с инвалидностью Неля Айдина, Наталья Клочкова, Николай Гончар, Лариса Яровая и Виктор Бондаренко, а также депутаты Славянского горсовета Наталья Вербская и Ольга Преображенская.

Отдельная благодарность была объявлена руководителям проектов, реализованных в рамках дебютного Бюджета участия: Алине Зинченко, Марине Ефремовой, Татьяне Свидловой и Радмиле Вышемирской.

Кроме того, почетную грамоту получил руководитель проекта ПРООН «Энергоэффективность в общественных зданиях. ЭСКО модель» Сергей Варга.