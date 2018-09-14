Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот

|14 сентября 2018
|Просмотров: 75
|
Официальной частью вечерней программы празднования Дня города 8 сентября стало традиционное чествование славянцев, которые внесли весомый вклад на благо родного города.
В отличие от предыдущих лет, когда таких людей называли «Человеком года», теперь их просто отметили грамотами Славянского городского совета, не присваивая громких титулов. Награды вручал городской голова Вадим Лях.
В первую очередь, были отмечены паралимпийцы Виктор Смирнов, Сергей Клипперт, Андрей Трусов, Нина Козлова, а также их тренеры Андрей и Светлана Казначеевы. Поводом стали высокие результаты, которые показали славянские спортсмены на августовском чемпионате Европы по плаванию в Дублине.
За плодотворное сотрудничество с городской администрацией и весомый вклад в социально-экономическое развитие Славянска почетными грамотами были награждены: гендиректор ПАО «Зевс Керамика» Александр Богославский, председатель правления ЧАО «Славянский машиностроительный завод» Павел Придворов, гендиректор ЧАО «Бетонмаш» Максим Флерко, директор Регионального филиала «Донецкая железная дорога» Сергей Бугаев и глава филиала Донецкой дирекции «Укрпочты» Алексей Пушкин. Было отмечено, что возглавляемые ими предприятия являются лидерами по уплате в местный бюджет налога с доходов физических лиц.
Среди деятелей в общественной, социальной и культурной отраслях были отмечены: ответственный секретарь славянской редакции «Книги памяти Украины» Эдуард Арутюнян, председатель городского совета ветеранов Леонид Васильчук, руководитель ОО «Плацдарм» Алексей Юков, член Национального союза художников Украины Сергей Сметанкин, председатели общественных организаций по проблемам людей с инвалидностью Неля Айдина, Наталья Клочкова, Николай Гончар, Лариса Яровая и Виктор Бондаренко, а также депутаты Славянского горсовета Наталья Вербская и Ольга Преображенская.
Отдельная благодарность была объявлена руководителям проектов, реализованных в рамках дебютного Бюджета участия: Алине Зинченко, Марине Ефремовой, Татьяне Свидловой и Радмиле Вышемирской.
Кроме того, почетную грамоту получил руководитель проекта ПРООН «Энергоэффективность в общественных зданиях. ЭСКО модель» Сергей Варга.
14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
• Плитку в парке переложат заново
• Патрульного пытались подкупить за 100 долларов
• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
— 14 сентября 2018 —
Празднование 373-й годовщины основания Славянска в нынешнем году совпало с Днем физкультуры и спорта. Посвященное этому тематическое событие проходило утром 8 сентября в сквере «Мечта». Его организаторами выступили городской отдел молодежи, физкультуры и спорта, несколько общественных организаций и спонсоры, оказавшие материальную поддержку.
— 14 сентября 2018 —
Череда мероприятий, посвященных Дню города, началась в Славянске празднованием 75-летней годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Митинг, посвященный этому знаменательному событию, состоялся 6 сентября у памятника дважды Герою Советского Союза Николаю Семейко.
— 14 сентября 2018 —
В субботу, 8 сентября, Славянск отмечал свой 373-й День рождения.
— 14 сентября 2018 —
На Соборной улице уже в 10:00 было достаточно людно. Работали различные локации, стояли палатки и стенды предприятий торговли и кафе. Здесь же был и городской голова, засыпавший продукты в большой тандыр и котел. По традиции, он готовил для славянцев венгерский суп - бограч, распространенный в Западной Украине, и узбекский плов.
Приветствую, гость! Вход
14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
• Плитку в парке переложат заново
• Патрульного пытались подкупить за 100 долларов
• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Славянск отметил 75-ю годовщину освобождения
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
• На Ярмарочной идет капитальный ремонт
• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот »
Официальной частью вечерней программы празднования Дня города 8 сентября стало традиционное чествование славянцев, которые внесли весомый вклад на благо родного города.