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Фотофакт

Праздничный город

Электрические краскопульты

Татьяна Ковалева
20 сентября 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Для того чтобы можно было производить различные работы по дому, в том числе и ремонтные, необходима специальная техника.

Купить подобные товары в обычном магазине зачастую выходит дороже, чем такой же инструмент в интернете на профильном сайте. Поэтому в Киеве был открыт для удобства и выгоды покупателей специализированный интернет-магазин «Сантехо». За десятилетие плодотворной работы ассортимент товаров возрос с 2000 до 12 тысяч наименований и позиций каталога.

Подразделы сайта магазина

На официальном портале компании «Сантехо» в разделах можно найти не только подходящие товары, но и узнать много полезной информации:

  • На «Главной» странице сайта представлен каталог продукции по тематическим блокам. Также здесь есть подраздел с «Акционными товарами», которые можно приобрести в магазине по весьма выгодным ценам со скидками от пары десятков до нескольких сотен $. Есть электрические краскопульты от различных производителей, автотовары, садовая и бытовая техника, мотоблоки и тракторы, и проч. Для легкого поиска все наименования отфильтрованы по тематике. Соответственно, подходящий краскопульт можно выбрать в блоке «Строительная техника». Есть подробнейшее описание характеристик, фото и стоимость товаров;
  • В разделе «о магазине» можно узнать о самой компании, принципах ее работы, преимуществах перед конкурентами и представленных торговых марок. Оригинальность продукции гарантирует качество и долговечность ее использования;
  • О том, как заплатить за свой купленный товар и каким образом его получить, можно подробнее узнать в разделе «Оплата и доставка»;
  • В инфоблоке «Помощь» можно ознакомиться с алгоритмом процесса покупки нужной техник для дома в интернет-магазине. При возникновении вопросов смогут помочь менеджеры компании;
  • Раздел «Новости» содержит тематические публикации, свежие идеи и советы от «Сантехо», например, о выборе того или иного товара («Как выбрать мотокосу», «Торговая марка WEIMA»);
  • «Контакты» нужны для связи с сотрудниками (адреса, электронная почта и телефоны).

Обращаться также можно в «Сервисные центры», ведь вся продукция, представленная на виртуальных витринах данного онлайн-магазина, сертифицирована в Украине и обладает официальной гарантией от производителей.

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Комментарии к статье «Электрические краскопульты»

Для того чтобы можно было производить различные работы по дому, в том числе и ремонтные, необходима специальная техника.
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