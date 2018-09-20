Электрические краскопульты

|20 сентября 2018
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Купить подобные товары в обычном магазине зачастую выходит дороже, чем такой же инструмент в интернете на профильном сайте. Поэтому в Киеве был открыт для удобства и выгоды покупателей специализированный интернет-магазин «Сантехо». За десятилетие плодотворной работы ассортимент товаров возрос с 2000 до 12 тысяч наименований и позиций каталога.
На официальном портале компании «Сантехо» в разделах можно найти не только подходящие товары, но и узнать много полезной информации:
Обращаться также можно в «Сервисные центры», ведь вся продукция, представленная на виртуальных витринах данного онлайн-магазина, сертифицирована в Украине и обладает официальной гарантией от производителей.
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— 20 сентября 2018 —
В Славянске 17 сентября состоялись общественные слушания по Программе безопасности населения и территории города во время чрезвычайных ситуаций техногенного характера и природных катаклизмов. Мероприятие не вызвало большого интереса ни у общественности, ни у местных чиновников. На слушаниях, кроме сотрудников отдела гражданской защиты населения и журналистов, не было никого.
— 20 сентября 2018 —
Горный туризм - так называет свое увлечение житель Славянска Александр Лившиц. В компании с единомышленниками он уже много лет «гуляет по горам». По его словам, есть горы, покорить которые может любой человек со средней физической подготовкой. Для этого не обязательно быть профессиональным альпинистом.
— 20 сентября 2018 —
Недавний выход на экраны документального сериала об истории Славянска побудил задуматься - а много ли вообще существует фильмов о нашем городе. В поисках ответа на этот вопрос журналисты «ТВ плюс» пообщались с местными краеведами и работниками телевидения.
— 20 сентября 2018 —
На базе молодежного центра «Теплица» 13 сентября состоялась завершающая фаза творческого проекта, инициированного художником из Берлина Аланом Мэйером. Финал прошел в виде перфоманса - одновременного портретного сета на пяти мольбертах.
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20 сентября 2018
• Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза
• Отопительный сезон в центральной районной больнице под угрозой срыва
• Какие уроки по защите населения Славянск вынес из войны
• В Славянске появилась новая схема размещения МАФов
• Наркоманы или медики: кто усеивает Славянск использованными шприцами
• Детскую больницу отдадут области. Но пациенты окажутся в выигрыше
• Наши на Эльбрусе: лучше гор могут быть только горы
• После войны Славянском заинтересовались кинематографисты
• Международный проект «Диффузия» финишировал в Славянске
19 сентября 2018
• Рекорд Касильяса и хет-трик Месси
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• Второй чемпионский титул «Сапфира»
• Александр Усик и Тони Беллью подписали контракт на бой
• Спортсмены БК «Триада» завоевали награды на соревнованиях по Комбат Дзю-дзюцу
17 сентября 2018
• Хаос и беззаконие нужно остановить
14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
• Плитку в парке переложат заново
• Патрульного пытались подкупить за 100 долларов
• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
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