В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»

Руководство Славянска изучает возможность создания в городе специального учреждения медицинской направленности, где найдут приют одинокие пожилые люди.

Городской голова Вадим Лях убежден, что необходимость в таком заведении назрела в Славянске давно, поскольку в адрес местных властей не единожды поступали соответствующие обращения.

По словам градоначальника, пребывание в «доме престарелых» будет не бесплатным: за проживание, питание и уход старики будут рассчитываться своей пенсией.

В таком учреждении могло бы функционировать и специализированное отделение для инвалидов, которые по достижении совершеннолетия покидают стены интернатов и зачастую остаются никому не нужными.

Вадим Лях утверждает, что подобный пансионат можно разместить в одном из помещений, которые будут высвобождаться в процессе оптимизации сети лечебных учреждений. В качестве одного из вариантов рассматривается отделение офтальмологии в больнице на Машмете, которое, как предполагается, может быть переведено в другое помещение.